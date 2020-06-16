HTC, Tayvan'da düzenlediği bir etkinlikte orta segment yeni telefonu U20 5G'yi duyurdu. Snapdragon 765G işlemciden güç alan telefon, diğer teknik özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Bundan yıllar önce akıllı telefon sektörünün oyun kurucularından bir tanesi olan HTC, şu sıralar eski günlerini mumla arıyor. Ancak yine de çalışmalarını sürdürmeye devam eden şirket, zaman zaman yeni akıllı telefonlarıyla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Şimdi yeni bir etkinlik düzenleyen HTC, yeni akıllı telefonu U20 5G'yi resmen duyurdu. Orta-üst segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan U20 5G, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarabilir.

Huawei'nin orta-üst segment 5G destekli telefonu, delikli bir ekrana ve dörtlü arka kamera kurulumuna sahip. Ayrıca U20 5G'nin arka tarafında bir parmak izi okuyucu sensör de bulunuyor. Telefon, tasarım açısından pek de benzersiz bir yapıya sahip olmasa da şık bir görünüme sahip.

Karşınızda HTC U20 5G

HTC tarafından yapılan açıklamalara göre U20 5G, 6.8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 20:9 en boy oranına sahip olan bu akıllı telefon, tüketicilere FHD+ çözünürlük vadediyor. Snapdragon 765G işlemcisinden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca HTC mühendisleri, telefona ekledikleri microSD desteği ile depolama sorununu tümüyle ortadan kaldırıyorlar.

HTC U20 5G'nin dörtlü arka kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik sensörü bulunuyor. Telefonun ana arka kamerası 4K video çekim özelliğine sahipken, ekrandaki küçük delikte bulunan ön kamera ise 32 MP çözünürlük sunuyor. Android 10 işletim sistemiyle çalışan telefon, 18 watt hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli batarya ile birlikte geliyor.

HTC U20 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.8 inç, FHD+ LCD

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 256 GB

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi: Android 10

HTC, ne yazik ki telefonun fiyatını açıklamadı. Bu nedenle cihazın fiyat/performans noktasında başarılı olup olmadığını söyleyemiyoruz.