HTC Desire 20 Pro’nun Yeni Özellikleri Ortaya Çıktı

HTC’nin yakında çıkaracağı yeni akıllı telefon hakkında bilgiler ortaya çıktı. HTC hakkındaki sızıntı haberleriyle bilinen bir Twitter kullanıcısının açıkladığı bilgiler ve Geekbench’te ortaya çıkan telefon, HTC’nin eski günlerine dönmesini sağlayabilir.

Bir dönemin en başarılı Android akıllı telefon markalarından biri olan HTC, yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. GeekBench’te de görülen Desire 20 Pro isimli akıllı telefon hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Daha öncede HTC cihazlar hakkında doğru bilgiler sızdıran @LIabTooFeR isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre HTC’nin yeni bir telefonu yolda.

@LIabTooFeR, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “HTC’nin öldüğünü sanıyordum... Ancak HTC Desire 20 Pro çıkış yolunda… Tasarım, önden OnePlus 8’e arkadan ise Mi 10’a benziyor… Evet, 3,5 mm ses girişi de var” şeklinde açıklama yaptı.

Geekbench sonuçları da var

Bayomo kod adı da bulunan yeni HTC Desire 20 Pro’nun Geekbench sonuçlarına göre karşımıza MediaTek Helio G80 veya Exynos 9611 gibi bir yonga seti çıkacak gibi gözüküyor. Yine de Geekbench, HTC Desire 20 Pro’nun sonuçlardan farklı olarak Qualcomm’un Snapdragon 660 veya 665 yonga setlerinden biriyle geleceğini söylüyor. Telefon hakkında yeni bilgiler geldikçe yonga seti konusundaki bilinmezlik de giderilecek gibi görünüyor.

Geekbench’te test edilen cihazdan elde edilen bilgilere göre bir diğer dikkat çekici detay, telefonun 6 GB RAM’le karşımıza çıkacağı yönünde. Ülkemizde de hala büyük bir hayran kitlesine sahip olan HTC, uygun fiyata sahip kaliteli bir telefon çıkarırsa eski günlerine göre dönebilir.