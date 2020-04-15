HTC Exodus Kullanıcıları XMR Madenciliği Yapabilecekler

HTC’den yapılan bir duyuru ile geliştirilmeye devam edilen DeMiner uygulaması sayesinde Exodus akıllı telefonlarda Monero (XMR) kripto paranın kullanılabileceği ve XMR madenciliğinin yapılabileceği duyuruldu.

Akıllı telefon üreticisi HTC, geçtiğimiz aylarda blockchain tabanlı akıllı telefonları olan Exodus 1 ve daha düşük donanıma sahip olan kardeşi Exodus 1s’i duyurmuştu. HTC’den bugün yapılan duyuru ile blockchain tabanlı akıllı telefonlar olan Exodus’larda monero kripto para biriminin kullanılmasına izin verileceği duyuruldu.

HTC, Exodus’larda moneronun kullanılabilmesi için çip tasarım şirketi Midas Lab ile bir iş birliği kurdu. İki şirket, moneronun Exodus’larda kullanılabilmesi için DeMiner isimli bir uygulama geliştiriyor. Üstelik bu uygulama, standart bir kripto para cüzdanından çok daha fazlası olacak.

DeMiner ile XMR madenciliği yapılabilecek

DeMiner uygulaması, kripto para birimi moneronun kullanılmasını sağlamakla beraber kripto para madenciliği yapılmasını da mümkün kılacak. Ancak telefon şarja takılı olmadığında veya telefon kullanıldığında, kripto para madenciliği devre dışı bırakılacak. Böylece güç ve performanstan kayıp yaşanmayacak.

HTC’den Phil Chen, DeMiner ile beraber XMR madenciliğinin daha yerel hale geleceğini ve maliyetinin düşeceğini söyledi. Chen, kripto para madenciliğinin devasa havuzların elinde olduğunu, bu sorunu ortadan kaldırmanın ve madenciliği daha erişilebilir hale getirmenin yolunun mobil cihazlar olduğunu belirtti. Chen, DeMiner uygulamasının insanları kripto para madenciliğine teşvik edeceğini ve madenciliğin maliyetini uygun hale getireceğini de sözlerine ekledi.

XMR madenciliğinin maliyetleri düşecek

DeMiner ile ilgili Midas Lab’dan yapılan açıklamada da XMR madenciliğinin şu anda yüksek bir maliyeti olduğu söylendi. Yapılan açıklamada, dizüstü bilgisayarlarla 65W enerji harcayarak günde 0.06 dolar değerinde XMR madenciliği yapılabildiği belirtildi. Bu düzeyde XMR madenciliği, kullanıcıya günlük 0.156 dolar maliyete neden oluyor. Dolayısı ile madencilik, kar yerine zarar getiriyor.

Midas Lab’ın kurucusu ve CEO’su olan Jri Lee, DeMiner uygulaması ile Exodus 1s kullanıcılarının günde ortalama 0.0038 dolar kazanç sağlayacaklarını, bu miktarın yarısı kadar maliyetle de bu işi devam ettirebileceklerini açıkladı.