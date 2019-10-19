HTC, Berlin’deki Lightning Konferansında yeni kripto tabanlı akıllı telefonu Exodus 1s’yi duyurdu. Exodus 1 modelinin daha uygun versiyonu olan cihaz, Exodus 1’den düşük donanım özellikleriyle ayrılıyor.

HTC, Exodus 1 akıllı telefonunun daha uygun fiyatlı bir sürümünü duyurdu. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için yerleşik bir donanım cüzdanına sahip olan yeni cihaz, bütçe dostu bir fiyatla gelecek. Yeni HTC Exodus 1s isimli model, kripto para birimini doğrudan cihazdan alabiliyor, satabiliyor, başkasına gönderebiliyor ve ödünç verebiliyor. Bu yeni telefon, Bitcoin düğümünü (Bitcoin node) çalıştırabilme yeteneğine sahip.

Exodus 1s merkezileşmemiş internette gezinme, mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için geliştirilmiş desteğe sahip ancak HTC Exodus 1s veya herhangi bir akıllı telefonla bütün bir Bitcoin düğümü için madencilik söz konusu değil.

HTC Exodus 1'den çok daha uygun fiyatlı:

HTC Exodus 1, piyasaya 699 dolar (4.048 TL) fiyat etiketiyle çıkmıştı. İlk çıkış yaptığı anda telefon, kripto para birimleriyle satın alınabiliyordu. HTC Exodus 1s ise yaklaşık 250 dolar (1.448 TL) gibi oldukça uygun bir fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

HTC Exodus 1s özellikleri: