HTC Vive Cosmos Elite, Kutudan Half-Life: Alyx İle Çıkacak

HTC'nin yeni VR gözlüğü Vive Cosmos Elite, oyunculara küçük bir sürprizle geliyor. HTC Vive Cosmos Elite'i satın alan oyuncular Valve ile yapılan iş birliği kapsamında Half-Life: Alyx'i ücretsiz olarak alacaklar.

HTC, bugün Half-Life: Alyx'in geliştiricisi Valve ile ortaklık kurduğunu açıkladı. İki şirket arasındaki anlaşmayla HTC'nin yeni VR gözlüğü Vive Cosmos Elite'i satın alanları küçük bir sürpriz bekliyor olacak.

HTC, yeni gözlüğünün Valve'ın merakla beklenen VR oyunu Half-Life: Alyx'in ücretsiz bir kopyasıyla geleceğini duyurdu. HTC Vive Cosmos Elite, 23 Mart'ta piyasaya sürüldüğünde satın alan kullanıcılara oyunu alabilecekleri bir kod verilecek.

Half-Life: Alyx kodu, Çin, Tayland, Japonya, Vietnam, Hindistan, Malezya, Singapur ve Ukrayna dışındaki tüm ülkelerde Cosmos Elite kutularının içinde bulunacak. VR gözlüğü bugün itibarıyla piyasaya sürüldü ve oyuncular, Half-Life: Alyx 23 Mart'ta yayınlandığında oyuna direkt erişebilecekler.

HTC Vive Cosmos Elite, 899 dolardan satışa sunuldu ve böylesine yüksek bir fiyat için ücretsiz Half-Life: Alyx çekici bir teklif olmayabilir. Half-Life: Alyx, şu anda Steam'de 82,80 TL'den ön sipariş verilebiliyor. Bununla birlikte iki şirket ilk kez iş birliğine gitmiyor. HTC ve Valve, 2016 yılında ilk SteamVR gözlüğü olan Vive'ı piyasaya sürmek için birlikte çalışmışlardı.