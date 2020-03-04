Valve, Half-Life: Alyx adlı artırılmış gerçeklik oyununun serinin sonu olmayacağını açıkladı. Böylece Half-Life 3 için umudunu kesmeye başlayan oyuncular da rahat bir nefes almış oldu.

Steam’in de kurucusu olan Gaben Newell ve firması Valve, bundan yıllar önce Half-Life serisini oyun piyasasına kazandırmıştı. Oyunun alt modları kendi başına birer markaya dönüşürken Half-Life da yolculuğuna yeni oyunlar ve genişleme paketleriyle devam etti.

Half-Life evreninin oyunları biraz çocukların 3’e kadar saymasını andıran şekilde çıkıyor. Şimdiye kadar Half-Life 1, Half-Life 2’yi gördük ama -arada Episode'lar gelse de- Half-Life 3 hiç gelmedi. Valve “Biir… ikii… iki nokta biiir…” diye saydı yani.

Half-Life: Alyx hikayenin sonu değil

Valve’den Robin Walker, Game Informer’a bir röportaj verdi. Röportajda da oyuncuların en çok merak ettiği konu olan Half-Life 3 hakkında da açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar oyuncuları sevindirecek.

Walker, “Half-Life pek çoğumuza çok şey ifade ediyor ve bu onun karakterleriyle, kurgusuyla ve mekanikleriyle tekrar ilgilenmek oldukça ödüllendirici oldu. Half-Life: Alyx takımında Half-Life 2’den beri Valve’de olan arkadaşlarımız var, bazıları orjinal Half-Life’tan beri burada. Ayrıca seride ilk kez Half-Life: Alyx üzerinde çalışacak olan insanlar var- ve çoğu bunun son olmayacağını umuyor. Kesinlikle Half-Life: Alyx’i bu dünyaya geri dönüşümüz olarak görüyoruz, bu dünyanın sonu olarak değil” şeklinde konuştu.

Valve, şimdiye kadar ne zaman Half-Life 3 söz konusu olsa sessizliğini korudu ancak Walker’ın açıklaması firmanın bir gün bu oyunu yapacağına olan inancı yükseltti.

Yeni oyun, Half-Life hikayesini derinleştirecek

Walker’ın Half-Life: Alyx açıklamalarında değindiği bir diğer nokta ise bu oyunun Half-Life hikayesini daha da ilerleteceği oldu. Oyun hakkındaki bilgilerimize göre bu oyun, Half-Life’ın öncesinde geçecek.

Walker ise oyunun Half-Life serisine tam bir giriş olacağını, hem içerik hem de önem ve ağırlık açısında serinin geri kalanıyla bağlantılı olacağını söyledi. Walker’a göre bu oyun, daha büyük bir hikayenin kritik bir parçası ve hikayeyi ileriye itiyor.

Oyuna başlamadan önce Episode 2’nin hikayesini hatırlamanın da oyunculara faydalı olacağı hatırlatılıyor. Bu da bir noktada Half-Life 3’ü görmemizin olası olduğunun işareti olabilir.