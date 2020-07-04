Huami Amazfit Band 5'in Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Giyilebilir teknolojik ürünler üreten Huami’nin yeni akıllı bilekliği Amazfit Band 5, FCC’de ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı bileklik AMOLED ekran ve suya dayanıklılık desteğiyle birlikte gelecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt kuruluşlarından bir tanesi olan ve giyilebilir teknoloji ürünleri üreten Huami, dün, yani 3 Temmuz’da FCC’ye (Federal İletişim Komisyonu) son cihazını kaydettirdi.

İletişim komisyonunun ver tabanında yer alan bilgilere göre şirketin yeni akıllı bilekliği Huami Amazfit Band 5 olarak adlandırılacak. Akıllı bileklik, özellikleri bakımından Mi Band 5’e bir hayli benziyor. Peki, bu akıllı bilekliğin özellikleri neler?

Huami Amazfit Band 5 özellikleri

Birkaç ay önce şirketin A1931 kod adıyla ilk görüntülerini yayınladığı ve Amazfit uygulamasına tespit edilen cihaz, FCC tarafından Amazfit markası altında onaylandı. FCC, ürünün özellikleriyle ilgili çok fazla bilgi paylaşmasa da akıllı bilekliğin paket tasarımı paylaştı. Ayrıca paket tasarımı A1931 kod adlı ürünün Amazfit Band 5 olduğunu da doğrulamış oldu.

Özelliklere baktığımızda Amazfit Band 5’in AMOLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Pakette ‘AMOLED Display’ yazısının yanında bir logo gözüküyor ki bu tasarım Xiaomi’nin Mi Band 5’ine bir hayli benziyor. Cihazın gövdesinde akıllı sensörlerin yanı sıra 5 ATM suya dayanıklılık desteği bulunuyor. Akıllı bileklikte ayrıca kalp hızı sensörü ve bazı gelişmiş spor modları da yer alıyor.

Kutu tasarımında gördüğümüz bir diğer özellik ‘Connected GPS’ (Bağlı GPS). Bileklikte GPS modülünün yer alacağına dair herhangi bir ifade bulunmuyor ki bu da bilekliğin GPS’yi bağlı akıllı telefonunuzla senkronize edeceği anlamına geliyor. 125 mAh değerinde bataryaya sahip olacak olan bileklik, Bluetooth 5.0 BLE teknolojisi sayesinde Android 5.0 ve iOS 10.0 ya da üstü işletim sistemine bağlanabilecek.