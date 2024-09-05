Huawei Türkiye ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) iş birliği ile düzenlenen ‘Elektrik Dağıtımında Dijital Trendler Zirvesi’, 4 Eylül Perşembe günü gerçekleşti. Huawei, zirvede ‘Akıllı Dağıtım Çözümü’ olarak adlandırdığı projesini de tanıttı.

Zirvede konuşan Huawei Elektrik Enerjisi Dijitalleştirme İş Birimi Küresel Pazarlama ve Çözümler Başkanı Jason Li, Huawei’nin elektrik enerjisi sektörüne yaptığı yatırımlara dikkat çekti.

Öte yandan Çinli markanın Akıllı Dağıtım Çözümü projesine dair detaylar da katılımcılarla paylaşıldı.

''Bu sektöre on yıllar boyunca yatırım yapmaya kararlıyız''

Li, yaptığı açılış konuşmasında ''Huawei, elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak, özel bir iş birimini hayata geçirdi. Müşterilerimizin iş senaryolarını derinlemesine anlamaya, sorunlarını çözmeye, değer yaratmaya ve bu sektöre uzun vadede, on yıllar boyunca yatırım yapmaya kararlıyız.'' ifadelerini kullandı.

Etkinliğin devamında tanılan, Huawei’nin Türkiye'deki elektrik dağıtım ağlarının güvenliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla geliştirdiği Akıllı Dağıtım Çözümü’nün detayları da paylaşıldı.

Huawei’nin paylaştığı Akıllı Dağıtım Çözümü’nün detayları şu şekilde:

Hat kayıplarının azaltılması: Elektrik ağlarında hat kayıpları, özellikle Türkiye gibi geniş ve farklı özelliklere sahip coğrafi bölgelerde önemli bir sorun olabilir. Huawei’in Yüksek Güç Hattı Taşıyıcı (HPLC) teknolojisi, yüzde 99,9'a varan güvenilirlikle hızlı ve güvenli veri erişimi sağlar. Bu teknoloji, hat kayıplarını en aza indirgeyerek, ağ verimliliğini artırır.

Elektrik ağlarında hat kayıpları, özellikle Türkiye gibi geniş ve farklı özelliklere sahip coğrafi bölgelerde önemli bir sorun olabilir. Huawei’in Yüksek Güç Hattı Taşıyıcı (HPLC) teknolojisi, yüzde 99,9'a varan güvenilirlikle hızlı ve güvenli veri erişimi sağlar. Bu teknoloji, hat kayıplarını en aza indirgeyerek, ağ verimliliğini artırır. Güç arzı güvenilirliğinin artırılması: Elektrik kesintileri ve güç arzında yaşanan aksaklıklar, enerji dağıtım ağlarının yaşadığı en önemli zorluklar arasında yer alıyor. Huawei'in Fiber ve Kablosuz Backhaul Ağları, elektrik dağıtım sistemlerinde veri akışını güvence altına alarak ağın güvenilirliğini büyük ölçüde artırıyor. Geliştirilen akıllı analiz çözümleri de acil durumlarda arızaları hızlı bir şekilde tespit eder ve onarır.

Elektrik kesintileri ve güç arzında yaşanan aksaklıklar, enerji dağıtım ağlarının yaşadığı en önemli zorluklar arasında yer alıyor. Huawei'in Fiber ve Kablosuz Backhaul Ağları, elektrik dağıtım sistemlerinde veri akışını güvence altına alarak ağın güvenilirliğini büyük ölçüde artırıyor. Geliştirilen akıllı analiz çözümleri de acil durumlarda arızaları hızlı bir şekilde tespit eder ve onarır. Yeni enerji yönetimi: Güneş enerjisi ve elektrikli araçlar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının dağıtım ağlarına entegrasyonu da büyük önem taşımaktadır. Huawei'in 'Tek Cihaz' yaklaşımı, yeni enerji hizmeti gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış donanım tabanlı 5'i 1 arada bir platform sunmaktadır. Bu platform, yazılım ve donanımın ayrışmasını sağlayarak, enerji hizmetlerinin esnek ve güvenli bir şekilde sunulmasına olanak tanır.

Güneş enerjisi ve elektrikli araçlar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının dağıtım ağlarına entegrasyonu da büyük önem taşımaktadır. Huawei'in 'Tek Cihaz' yaklaşımı, yeni enerji hizmeti gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış donanım tabanlı 5'i 1 arada bir platform sunmaktadır. Bu platform, yazılım ve donanımın ayrışmasını sağlayarak, enerji hizmetlerinin esnek ve güvenli bir şekilde sunulmasına olanak tanır. Operasyonel verimliliğin artırılması: Elektrik dağıtım ağlarının etkin yönetimi sadece teknolojiye değil, aynı zamanda operasyonel süreçlerin optimize edilmesine de bağlıdır. Huawei'in 'Tek Platform' çözümü, coğrafi olarak yedekli 3DC felaket kurtarma çözümü ve özel bulut sistemiyle operasyonel süreçleri optimize eder. Bu çözüm, BT/OT veri entegrasyonu sağlayarak, ağ yönetimini daha güvenli ve verimli hâle getirir.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2024 yılına ilişkin elektrik raporuna göre dünyadaki elektrik kesintilerinin çoğu, toplam müşteri hizmeti kesintilerinin yüzde 80'ini temsil edebilecek dağıtım sorunlarından kaynaklanıyor. Huawei'nin sunduğu bu çözüm adımları ile sorunların aşılması hedefleniyor. Akıllı Dağıtım Çözümü, 2053 yılına kadar Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek için çalışan Ulusal Enerji Planı'na göre de önemli bir adım olarak görülüyor.