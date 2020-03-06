Çinli teknoloji devi Huawei, Google Play Store alternatifi AppGallery’yi büyütmek için geliştiricileri sevindirecek bir duyuru yaptı. Şirket, AppGallery’deki uygulamalardan elde edilen gelirin %90’ını geliştiricilere ayıracak.

Hatırlayacağınız üzere Huawei, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında patlak veren ticaret savaşı nedeniyle Google’ın servislerini kullanmaktan mahrum edilmişti. Şirket de bunun üzerinde kendi işletim sistemini, kendi uygulama ve oyun mağazasını ve dahasını üretmek durumunda kalmıştı.

Bugün Huawei, gelecekte çıkacak akıllı telefonlarında yer alacak AppGallery isimli uygulama mağazası hakkında geliştiricileri sevindirecek bir haber verdi. Şirket, yaptığı duyuruda AppGallery’ye uygulama ve oyunlarını yükleyecek geliştiricilerin kâr miktarını açıkladı.

Gelirin %90’ı geliştiricilere gidecek:

Huawei’nin yaptığı açıklamaya göre AppGallery’ye uygulama ve oyun yükleyen geliştiriciler, ürünlerinden elde edilen gelirin %90’ını geri kazanacaklar. Huawei, geliştiricilerin kendi mağazasına katkı yapmaları için onlara yetecek motivasyonu sağlamış gibi görünüyor.

AppGallery’nin geliştiricilere verdiği geliri Google’ın Play Store mağazasıyla karşılaştıracak olursak Google’ın Play Store’dan elde edilen gelirin %30’unu kendi bünyesine kattığını söyleyelim. Yani geliştiriciler, Play Store’dan elde ettikleri gelirin yalnızca %70’ini kendi cüzdanlarına katabiliyorlar.

Huawei tarafından resmen 'Tercihli Politika için Gelir Payı Yüzdesi' olarak adlandırılan bu sistem, geliştiriciler teklifi kabul ettikten sonra 24 ay boyunca geçerli oluyor ancak AppGallery’den %90 gelir elde etmek isteyen geliştiriciler, başvurularını 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapmak zorundalar.

Huawei tarafından gelen bir diğer açıklama da AppGallery’nin gelecek cihazlarda yer edinip edinmeyeceği konusuydu. Huawei, AppGallery’nin şirketin ve HMS’nin yeni telefonlarının tümünde önyüklü olarak geleceğini söyledi. Yani Huawei’nin kendi mağazası artık tüm alanlarıyla netlik kazandı.

AppGallery, günümüzde tonlarca uygulamayı içinde barındırıyor olsa da elbette günümüz Play Store’u ile karşılaştırılamayacak kadar küçük durumda ancak şirket, geliştiricilere sunduğu bu muhteşem fırsat sayesinde AppGallery’de bulunan uygulamaların ve oyunların sayısını kesinlikle artıracaktır. AppGallery’nin gelecekte nasıl bir yere sahip olacağını hepimiz bekleyip göreceğiz.