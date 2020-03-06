Apple Card kullanıcı deneyimini her geçen gün iyileştiren Apple, iOS 13.4 ile birlikte Apple Wallet uygulamasının arayüzünü güncelleyecek. Böylece kullanıcılar, 'Apple Servisleri' adı altında yaptıkları satın alımları daha detaylı bir şekilde inceleyebilecek.

Teknoloji devi Apple, yeni girişimlerinden biri olan Apple Card'ın kullanıcıları için vadettiği deneyimi iyileştirmeye devam ediyor. Bu noktada geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 13.4 beta sürümünde yer alan 'Apple Wallet' uygulaması; App Store satın alımları ve diğer Apple abonelikleri için eskiye kıyasla daha zengin ve ayrıntılı bir işlem geçmişi sunuyor.

Apple Wallet uygulamasında yapılan bu arayüz değişikliği, ilk olarak Reddit kullanıcıları tarafından fark edildi. Daha önceki sürümlerde yapılan işlem, yalnızca 'Apple Servisleri' satın alımı olarak kategorilere ayrılıyordu. Bu noktada kullanıcının, Wallet’ta gösterilen satın alımın tam olarak neye ait olduğunu bulabilmesi için App Store’daki satın alma işlemleriyle ilgili geçmişi araştırması gerekiyordu.

Apple Card ile yapılan satın alımlar daha detaylı bir şekilde görüntülenecek:

Yeni ve geliştirilmiş bu arayüz, satın alma işlemine ait bir simgeyle birlikte daha detaylı bir işlem geçmişi sunuyor. Örneğin, 'Apple Müzik' abonelik yenileme işlemleri için Apple Müzik uygulamasının simgesi bu ekranda görünüyor. Aynı durumun üçüncü taraf uygulama içi satın alımlar için de geçerli olduğu söyleniyor.

Yapılan bu değişiklik, her ne kadar küçük ve önemsiz gibi görünse de Apple Card; kullanıcılarının tam olarak ne için para ödediklerini daha kolay bir şekilde görebilmelerine imkân sağlıyor. Tabii ki Apple Card özelliğinin şimdilik yalnızca ABD'de kullanılabilir olduğunu da unutmamak gerekiyor.

17E5249a sürüm numarası ile yayınlanan ve pek çok hata gidermeyi içeren iOS 13.4, şu anda beta aşamasında test ediliyor. Geliştiricilerin kullanımına sunulan yeni sürümün, herhangi bir sorun bulunmadığı takdirde mart ayının ilerleyen günlerinde iPhone ve iPad kullanıcıları için yayınlanması bekleniyor. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalabilirsiniz.