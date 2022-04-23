Giyilebilir teknoloji kategorisinde önemli bir yere sahip Huawei, yakında yeni akıllı bilekliği Huawei Band 7 ile karşımıza çıkacak. Firmanın yeni akıllı bilekliği, lansman öncesi önemli detaylarıyla sızdırıldı.

Akıllı telefon pazarında tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalan Huawei, giyilebilir teknoloji kategorisini de yeni ürünlerle beslemeye devam ediyor. Çinli firma Huawei Band 6 ile beğenileri kazanırken, şimdi daha göz alıcı tasarım ve ince yapısıyla Huawei Band 7’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Huawei Band 7, öne çıkan sızıntı ve görüntülere göre hem daha ince hem de daha hafif bir yapıda gelecek. Son olarak Çinli kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiler, akıllı bilekliğin 1 cm’den az incelikte ve 16 gram da hafif bir ağırlıkta geleceğini ortaya koyuyor.

Huawei Band 7’nin kalınlığı 1 cm olacak

İnce ve hafif yapısıyla ön plana çıkacak Huawei Band 7, ayrıca 96 spor modunu da destekleyecek. Sadece bunlarla da sınırlı değil. Başka bir sızıntıda; Huawei Band 7’nin akıllı ekran bağlantısı ve WeChat ödemelerini gerçekleştirebileceğinden de bahsediliyor.

Huawei’nin bir sonraki bilekliği hakkında çok fazla detay bulunmuyor. Ancak önceki modelden daha ince yapıyla gelecek bileklik, kullanıcıların daha çok dikkatini çekecek. Tanıtım tarihi olarak ise Huawei'nin, yeni bilekliği 28 Nisan'da etkinlikte piyasaya süreceği bildirildi.

Kısaca hatırlarsak Huawei’nin bir önceki Band 6 Pro modeli; 1.47 inç AMOLED ekran ile piyasaya sürüldü. Kalp atış hızı ve kan oksijen izleme gibi işlevlere sahip bileklikte, ayrıca vücut sıcaklığını tahmin edebilen bir sensörde bulunuyor. Yine Huawei Band 6 Pro’nun 96 spor modunu desteklediğini de belirtmekte fayda var. Huawei, aynı spor modlarını görünüşe bakılırsa bir sonraki modelinde de getirecek.