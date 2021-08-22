Xiaomi'nin ülkemizde de fazlaca kullanıcısı bulunan Mi Band 6 modeli, çıkışında NFC olan ve olmayan model olarak tanıtılmıştı. NFC'li modeli Çin pazarına özel tutan şirketin sevilen modeli, yakın zamanda Avrupa pazarında görülecek.

Birçok farklı alanda yüksek kalitede ürünleri kullanıcılarıyla buluşturan Çinli teknoloji devi Xiaomi, giyilebilir teknoloji alanında oldukça iyi anılan şirketlerin başında geliyor. Özellikle hem hesaplı hem de performanslı ürünleri piyasaya süren şirket, başta Mi Band ürünleriyle dikkat çekiyor.

En son Mi Band 6 ile karşımıza çıkan Xiaomi, neredeyse tüm kullanıcılarından olumlu geri dönüşler almayı başarmıştı. Oldukça işlevsel bir cihaz olsa da maalesef, Çin pazarının dışına çıkan modellerde NFC özelliği bulunmuyordu. Şimdiyse bu durum değişiyor. Zira Xiaomi Mi Band 6 NFC, çok yakında Avrupa pazarına girecek. Bu, söz konusu modelin Türkiye'de de görülebileceği anlamına geliyor.

Mastercard desteği var:

İtalya’da sertifika sürecinden geçen Mi Band 6 NFC’nin ilk olarak İtalya’da görülmesi bekleniyor. Bunun ardından cihazın Avrupa’daki diğer pazarlara gireceği düşünülüyor. Söz konusu cihazın Euro bölgesinde Mastercard destekleyeceği de bildirilenler arasında.

“Neden elimde Mi Band 6 varken gidip Mi Band 6 NFC alayım?” diye soracak olursanız NFC özelliği dışında cihazın standart Mi Band 6 ile aynı olduğunu söyleyelim.

Bu bağlamda cihaz, günlük aktivitelerinizi takip edip uykunuzu ve kan basıncınızı ölçerken öte yandan temassız ödeme gibi işlermlerinizde de size yardımcı olacaktır. Elbette NFC sizin için o kadar da kritik bir özellik değilse farklı bir deneyimin sizleri beklediğini söyleyemeyiz.

NFC versiyonu dışında Xiaomi’den, 26 Ağustos’ta, sevilen cihazın bir de OLED versiyonu bekleniyor. Bunun, ekranı halihazırda beğenilen Mi Band 6 için sağlam bir geliştirme olacağını söyleyebiliriz.