Huawei, Bazı Modellerin Neden EMUI 10 Almadığını Açıkladı

Huawei'nin Hindistan ekibi, bazı modellerinin neden EMUI 10 almadığını açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre kimi modellerin anakartı, EMUI 10'u desteklemiyor. Dolayısı ile güncelleme, söz konusu cihazların sağlığını tehlikeye atıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefonlarında "EMUI" olarak isimlendirilen bir arayüz sunuyor. Android işletim sisteminin açık kaynak kodlu olmasından faydalanan Huawei, böylelikle kullanıcıları için özelleştirilmiş ve temel Android'den farklı özelliklere sahip yazılımlar ve özellikler sunabiliyor.

Huawei bir süredir, EMUI isimli arayüzünün son sürümü olan EMUI 10'u tüketicilere sunmak için uğraşıyor ancak Huawei'nin yaptığı EMUI 10 dağıtımlarında bazı sorunlar var ve şirket, sürekli olarak yeni güncelleme takvimleri yayınlıyor. Ayrıca zaman zaman bazı modellerine EMUI 10 sunma fikrinden tamamen vazgeçiyor. Huawei'nin Hindistan ekibi, bazı modellerin neden EMUI 10 almayacağını açıkladı.

Huawei'nin Hindistan ekibi tarafından yapılan açıklamalara göre EMUI 10 arayüzü, bazı modellerinin anakartları tarafından tam olarak desteklenmiyor. Hal böyle olunca da şirket, söz konusu modellerin daha sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için EMUI 10 güncellemesi sunmuyor.

Yetkililere göre EMUI 10 güncellemesinin bazı modellere sunulmayacak olması, herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü şirket, akıllı telefonlarına EMUI 10 güncellemesini göndermese bile güvenlik güncellemelerinin sürekli olarak yapılacağını belirtiyor.

Yani kullanıcılar, söz konusu işletim sistemi güncellemesini almadıkları takdirde sadece EMUI 10'un sunduğu yeniliklerden faydalanamıyorlar. Ancak cihazlarının güvenliği yine maksimum seviyede tutuluyor.