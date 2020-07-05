Huawei, DSLR Benzeri Bir Özellik İçin Yeni Patent Aldı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, akıllı telefonlarının kamera performansını artırmak için yeni bir patent aldı. Şirketin aldığı patentin tasarımında, yakınlaştırma özelliğinin kalitesini artırmak için harici lens kullanıldığı görülüyor.

Günümüzde sosyal medya platformlarının neredeyse herkes tarafından kullanılır hale gelmesiyle birlikte akıllı telefonlardaki kameraların önemi daha da arttı. Birçok akıllı telefon üreticisi, cihazlarına yerleştirdiği kamera donanımlarıyla müşterilerin gönlünü çalmayı hedefliyor.

Özellikle amiral gemisi olarak sınıflandırdığımız akıllı telefonlarda, yüksek çözünürlük özelliklerine sahip kameraların yanı sıra derinlik sensörü ve ToF gibi sensörler de kullanıcılara sunuluyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei de bu alanda önemli yatırım yapan şirketlerden bir tanesi konumunda bulunuyor.

Huawei’den harici yakınlaştırma patenti

Akıllı telefonlarının kamera donanımlarında önemli geliştirmeler yapan Huawei, bunlardan tam olarak tatmin olmuş gibi gözükmüyor. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyetler Ofisi (EUIPO), Huawei’nin yeni bir patentini açıkladı. Ofis tarafından yapılan açıklamaya göre patentte lens ile harici yakınlaştırma yapabilen cihaz gösteriliyor.

Görsellerden görülebildiği kadarıyla Huawei, telefonlarının yakınlaştırabilme özelliğini tıpkı DSLR’lardaki gibi telefona harici bir lens yerleştirerek artırmayı planlıyor. Tasarım patentinde iki ufak sensörü yer alıyor: ince bir flaş modülü ve lensle birlikte kullanılabilecek büyük bir modül. Sensörlerden oluşan telefonun rengi siyah olarak gözüküyor ve arka kapağı, kolay kavranabilmesi için dokulu bir tasarımla geliyor.

Tabii harici lens ile telefonun fotoğraf yeteneğini artırmaya çalışan ilk şirket Huawei değil, daha önce Motorola da benzer bir girişimde bulunmuştu. Son olarak şirketin böyle bir patent almış olmasının, böyle bir telefon üreteceği anlamına gelmediğini hatırlatmamız gerekiyor. Şirketin elinden bu tarz bir telefon çıkıp çıkmayacağını ilerleyen yıllarda göreceğiz.

Peki, siz Huawei’nin aldığı patent ve tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Size akıllı telefonlardaki kamera yarışı DSLR makineler kalitesine ve özelliklerine kadar çıkacak mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.