Huawei, dünyadaki en büyük mağazasını Çin’in Şangay kentindeki Nanjing East bölgesinde açtı. Son derece şık bir mimariye sahip olan üç katlı bina, yaklaşık 5.000 metrekarelik bir alana inşa edildi.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ağı ekipmanı üreticisi olmasının yanında, küresel akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından olan Çin merkezli teknoloji devi Huawei, koronavirüs nedeniyle pek çok mağazasını geçici olarak kapatan rakiplerine karşı 5.000 metrekarelik dünyadaki en büyük mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Çin'in Şangay kentindeki Nanjing East bölgesine inşa edilen mağaza, Huawei'in dünyadaki en büyük amiral gemisi mağazası olarak nitelendiriliyor. Eksiksiz bir ürün yelpazesine sahip olan mağaza, ziyaretçilere etkileyici bir tüketici deneyimi vadediyor.

Mimari açıdan son derece estetik duran üç katlı bina, yaklaşık 5.000 metrekarelik bir alan kaplıyor. Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, akıllı saatler ve diğer kategorilerde 500'den fazla ürüne ev sahipliği yapan mağaza, 10 dilde destek sağlayabilecek 200'den fazla müşteri danışmanı barındırıyor.

Mağazanın birinci katında, kullanıcıların ürünleri ellerine alarak keşfetmelerini sağlayan 23 ürün deneyim tablosu ve 12 vitrinden oluşan ürün deneyim bölgeleri yer alıyor. İkinci kat, Huawei'in akıllı yaşam ürünlerini sergiliyor. Beş büyük bölgeden oluşan bu kat, her türden akıllı ürün ile akıllı ev ekosistemini simüle ediyor.

Dev mağaza 500'den fazla ürüne ev sahipliği yapıyor

Çinli teknoloji devi, görkemli mağazası ile müşterilerini tüm anlamıyla Huawei dünyasına davet ediyor. Diğer mağazalarda olduğu gibi, ziyaretçilerin yeni ürünleri test etmelerini, uzmanlarla konuşmalarını ve cihazlarda kullanılan en yenilikçi teknolojik çözümlerin nasıl çalıştığını deneyimlerini sağlayan Huawei, aynı zamanda pek çok özel etkinlik ve ürün sunumları gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Mayıs 2019’da ABD hükümeti tarafından ticari kara listeye eklenerek, Amerikan menşeli firmalarla iş yapması engellenen Huawei, buna rağmen geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre daha fazla gelir elde etmeyi başarmıştı. Yüzde 18’lik bir artışla 122 milyar dolar gelir bildiren Shenzhen merkezli teknoloji devi, 2019 yılında 240 milyon adet cihaz satışı yapmıştı.