Huawei Mate 40 5nm Çipler Eylül ayından Önce Gelmiş Olacak

Çinli akıllı telefon devi Huawei, pazardaki yerini sağlamlaştırmak için elinden gelen tüm çabayı göstermeye ve ürünlerini daha kullanılabilir hâle getirmeye devam ediyor. Firmanın beklenen Mate 40 cihazları için 5 nm çipleri de daha önceden söylendiği gibi Eylül ayından önce piyasaya süreceği söylendi.

Huawei, dev markalarla olan yarışında kendisine uygulanan çeşitli ambargolara rağmen asla geride kalmama konusunda oldukça kararlı görünüyor. Şirketin Kirin işlemcisinin bu sonbahar piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bir süredir oldukça fazla sıkıntıyla mücadele eden şirketin Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen çok sayıda yasakla karşı karşıya olduğu gerçeği artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu durum Huawei’in özellikle Çin dışında geliştirdiği ticareti son derece yavaşlatıyor ve ABD hükümetinin bu tutumunun bir sonucu olarak, beklenen Huawei Mate 40 serisinin ertelenmesi dedikoduları konuşuluyor.

Bugün ortaya çıkan yeni raporlar ise bu dedikoduları yalanlar nitelikte. Söylenene göre Huawei’in Mate 40 serisi tam da beklendiği gibi bu sonbaharda tanıtılmış olacak ve hatta 5 nm çipler de Eylül ortasından önce teslim edilecek. Şirketin yıl sonundan önce 5 nm, 7 nm, 16 nm ve 28 nm mobil çiplerle birlikle HiSilicon tarafından geliştirilen bir TWS Bluetooth kulaklık çipine ihtiyaç duyacağı da yine söylenen yeni şeyler arasında.

Seri üretimde bir gecikme yok:

Söylentiler doğruysa Huawei Mate 40 serisinin seri üretiminde herhangi bir gecikme olmaması bekleniyor ve dahası bunun ABD ambargosuna rağmen tam da bahsedilen zamanda gerçekleşmesi planlanıyor. Yılın dördüncü çeyreği olan sonbahar sonrası dönemde ise yaklaşık olarak 8 milyon adet Huawei Mate 40 cihazının tedarik edilmesi ön görülüyor.

Daha önceden gelen raporlarda da Mate 40 serisinin 5 nm Kirin işlemciyle beraber geleceği açıklanmış ve bu çipin Cortex A77 ya da A78 CPU mimarisiyle Mali G77 / G78 mimarisini birleştireceği söylenmişti. Böyle bir kombinasyonun 120 Hz yenileme hızıyla ekran deneyimi için oldukça yüksek bir performans garanti edeceği de biliniyordu. Tüm bu söylentilerin yüzde kaçının gerçeğe dönüşeceğini görmemiz için önümüzde birkaç ay kaldı. Bakalım Huawei bu kez yeni cihazını nasıl bir donanımla kullanıcıların karşısına çıkaracak.