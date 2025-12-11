Açık Kulaklık Teknolojisinde Yeni Standart: Huawei FreeClip 2'yi İnceledik!

Huawei'nin tasarımı, sunduğu konfor ve ses performansı ile oldukça farklı bir deneyim sunan yeni kulaklığı FreeClip 2'yi inceledik!

Huawei, açık kulak tasarımını hayatımıza soktuğu ilk FreeClip modeliyle zaten ilgiyi fazlasıyla üzerine çekmişti. Fakat yeni tanıtılan Huawei FreeClip 2, bu formu “şık bir aksesuar + uzun kullanım konforu + daha güçlü donanım” üçlemesiyle bambaşka bir noktaya taşıyor. Gün içerisinde bilgisayar başında çalışıyor, telefondan toplantılara giriyor, spor sırasında müzik dinliyor, toplu taşımada ve dış mekanlarda vakit geçirirken ortam farkındalığını kaybetmek istemiyorsanız; FreeClip 2 tam size göre. Ayrıca tabii ki kulaklığı iOS ve Android cihazlarla da sorunsuz uyumla kullanabiliyorsunuz.

FreeClip 2, önceki nesle göre %9 daha hafif, sadece 5,1 gram. Kulakta yokmuş hissi, ilk nesilde bile başarılıydı ancak Huawei bu kez konforu bir “özellik” değil, cihazın kimliği haline getirmiş durumda.

Tasarım: Yalnızca kulaklık değil, aksesuar.

Huawei FreeClip 2’yi kulağa taktığım ilk an şunu fark ettim: Bu cihaz, kablosuz bir kulaklıktan çok bir takıya benziyor. İlgi çekici ve yenilikçi formuna beyaz, mavi, siyah ve rose gold renk seçenekleri de eşlik ediyor ve farklı tarzlarda kullanıcılara hitap ediyor.

C-Bridge köprü tasarımı önceki jenerasyonda da vardı ancak yeni sürümde:

%25 daha esnek,

cilt dostu sıvı silikon ile kaplı,

kulak formuna göre kendini adapte eden “comfort bean” yastığıyla daha stabil.

Uzun süre takınca kulak içi tıkaçlarda yaşanan basınç yok. Spor yaparken, metroda, hatta rüzgarlı sahil yolunda yürürken çıkmıyor. Hafif ve zarif bir aksesuardan kulaklık performansı alıyormuşuz gibi bir his oluyor.

Kısacası eğer uzun süre kulağınızda kulaklık kalıyorsa ve o ''baskı ve ağrı yapan histen'' kurtulmak istiyorsanız FreeClip 2’ye mutlaka bir bakmalısınız.

Ses performansı nasıl?

Açık kulak tasarımlarının en büyük problemi bas ve ses yüksekliğidir. FreeClip 2’de bu algı büyük ölçüde değişmiş:

10.8 mm çift diyaframlı sürücü

%100 güç artırılmış alt frekans (bas) performansı

Uyarlanabilir ses seviyesi + akıllı ses iyileştirmesi

Reverse Sound Field ile daha az ses sızıntısı

Ben toplu taşımada da ofiste de denedim. Her ortamda sesler net şekilde duyuluyor. Ses tamamen kapalı bir kulaklık gibi izole değil tabii ki ama amaç zaten bu aslında. Başarısı ise açık kulaklıkların geneline oranla daha tok, dolu ve tizlerde kayıp yaşamayan dengeli bir profil sunması.

Bir de tabii ki standart kulaklıklara alışkınsanız bu yeni tasarıma alışmak için biraz zaman vermek gerekiyor. Başta biraz ''farklı'' hissettirebiliyor.

Çağrı kalitesi ve gürültü filtreleme?

Bu cihazı ofiste toplantı odasında ve yolda telefon görüşmesi yaparken denedim. Sonuç: Karşı taraf klavye seslerini, trafik uğultusunu duymadı. Üç mikrofon + NPU destekli DNN algoritma işi iyi yapıyor. dış mekanlarda karşı tarafın sesi tertemiz alıyor. Ayrıca ben de sesleri sorunsuz duydum ve görüşmeleri sağlıklı bir performans ile yapabildim.

Şarj süresi ve batarya performansı konusunda Huawei yine şaşırtmıyor.

Tek şarj ile 9 saat dinleme

Kutu dahil 38 saat

10 dk şarj = 3 saat kullanım

FreeClip ilk nesilde 36 saat sunuyordu; 2 saatlik ekstra süre küçük görünebilir ancak aktif kullanımda fark ettiriyor. Haftada 2-3 şarj rutiniyle, powerbank kovalamaya gerek yok. Ayrıca 10 dakikada 3 saat de özellikle aceleli durumlarda hayat kurtarıyor.

Akıllı kontroller ve küçük ama kritik kolaylıklar:

FreeClip 2 sadece ses ve tasarım tarafında güncellenmemiş; kullanım deneyimi de “dokunmadan yönetme” konforuna alınmış durumda. Başınızı yukarı aşağı sallayarak çağrı kabul edebiliyor, yana çevirerek reddedebiliyor veya şarkı geçişi yapabiliyorsunuz. Kaydırma hareketi ile ses yükseltip azaltmak ise özellikle açık kulak ürünlerde nadir görülen, pratik bir kontrol yöntemi. Cihaz ayrıca hangi kulağa takıldığını otomatik algılıyor; sağ-sol ayrımı yapmanız gerekmiyor, kutudan çıkan iki kulaklık da birbirinin yerini anında üstlenebiliyor. Telefona, tablete veya saate aynı anda bağlı kalabilmesi ve geçişleri gecikme olmadan yapması da günlük kullanımı ciddi anlamda akıcılaştıran detaylardan biri.

FreeClip 1 vs FreeClip 2: Neler değişmiş?

Aslında özelliklere bakarken satır aralarında bahsettim ama önceki nesle göre farkları bir toparlayalım. FreeClip 2, ilk neslin üzerine “ufak iyileştirmeler” değil, doğrudan hissedilen yükseltmeler ekleyen bir model. Tek kulaklık 5,6 gramdan 5,1 grama düşmüş; daha yumuşak silikon yapısı sayesinde kulağa daha az baskı uyguluyor ve uzun kullanımda neredeyse yokmuş gibi.

Ses tarafında fark çok daha belirgin: çift diyaframlı yapıyla bas ve maksimum ses gücü neredeyse iki katına çıkmış durumda. Pil ömrü de önceki nesle göre 9 saat tek şarj, 38 saat toplam kullanım ile daha dayanıklı hale getirilmiş. Su dayanıklılığı IP54’ten IP57’ye yükselmiş olması özellikle spor yapanlar için çok kritik bir geliştirme. Üstüne bir de daha güçlü yeni NPU AI işlemci eklenince, genel performans epey fark yaratmış.

Yani FreeClip 1 hâlâ iyi bir ürün, ancak FreeClip 2 günlük pratikte göze değil kulağa daha fazla çarpan net bir seviye atlama sunuyor.

Sonuç olarak...

FreeClip 2, bence iki tip kullanıcıyı direkt hedef alıyor:

Kulak içi silikonlu kulaklıkla rahat edemeyen, basınç yaşayanlar.

Müzik dinlerken dünyadan kopmak değil, eş zamanlı var olmak isteyenler.

Tasarımını “aksesuarlaştıran” çizgisi, uzun kullanımda rahatsız etmeyen hafifliği, geliştirilmiş ses gücü ve su-toz dayanıklılığıyla FreeClip 2 bu segmentin yeni referansı olabilir.

Yeni yılda alınabilecek en mantıklı giyilebilir teknoloji hediyelerinden biri derseniz abartı olmaz. Çünkü kulaklık değil; gün boyu takılabilen bir alışkanlık.

FreeClip 2 için bir de kampanya var. 99 TL’lik ön ödeme ile ürünü satın alırken kullanabileceğiniz 1.099 TL'lik indirim kuponu kazanabilirsiniz.

12 Aralık günü 12:12'de ön ödeme süreci başlayacak.

17 Aralık saat 12:12’den itibaren 25 Aralık gün sonuna kadar ise ödemenizi tamamlayıp sipariş oluşturmanız gerekecek.

Ödeme sürecini tamamlayan kullanıcılar için kargolama işlemi hemen başlayacak.

Ayrıca marka, bu kampanya kapsamında kullanıcılara ek bir güvence olarak 1 Yıl Kayıp Kulaklık Desteği sunacağını da duyurdu.

Tüm bu avantajlarla FreeClip 2'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!