Huawei'nin Küpe Gibi Tasarımı Olan Kulaklığı FreeClip 2, Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Huawei, küpe benzeri tasarımıyla dikkat çeken açık kulaklığı FreeClip 2'yi Türkiye'ye getirdi. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, farklı kategorilerden sunduğu cihazlarıyla öne çıkmayı başarıyordu. Ülkemizde de faaliyetlerini sürdüren şirket, yakın zamanda dikkat çeken FreeClip 2 kulaklığını tanıtmıştı. Bu kulaklıklar, tasarımıyla dikkat çekerken Paris Moda Haftası’nda bile podyuma çıkmış ve giyilebilir teknolojide moda dönemini başlatacağını göstermişti.

Şimdi ise FreeClip 2 kulaklığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, FreeClip 2 modelinin resmen Türkiye’de satışa sunulduğunu duyurdu. Kulaklık, şirketin sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

Karşınızda Huawei FreeClip 2

Huawei FreeClip 2 modeli, küpe benzeri tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor ve kullanıcısına farklı bir hava katıyor. Açık kulak tasarımına sahip model, kulağı tıkamayan yapısıyla kullanıcının dış dünyayla bağını koparmadan müzik dinlemesini sağlıyor. Böylece özellikle şehir güvenliği ve ofis kullanımı için harika bir tercih olacağını söyleyebiliriz.

Önceki nesle göre yapılan en iyi iyileştirmelerden biri IP57 dayanıklılık sertifikası. Cihaz, sadece ter ve yağmura değil, suya daldırmaya karşı da dirençli. Bunun yanı sıra** 5,1 gram ağırlığıyla** hiç rahatsızlık vermeden konforlu bir şekilde kulalnılabiliyor.

Açık kulaklıklarla ilgili en büyük soru işareti olan "ses sızıntısı" ise FreeClip 2’de çözüme kavuşturulmuş. Ters Ses Alanı teknolojisi, ses dalgalarını milimetrik hassasiyetle kulak kanalına yönlendirerek dışarıya ses kaçışını engelliyor. Böylece asansör gibi sessiz ortamlarda bile kişisel mahremiyet korunuyor. Son olarak cihazın tek şarjla 9 saat, kuyutla birlikte ise 38 saat pil ömrü sunacağını belirtelim. 10 dakika şarj ile 3 saat dinleme sunuluyor. Çift cihaz bağlantısı, Windows, İOS ve Android cihazlarla uyumluluk gibi özellikleri de var.

Huawei FreeClip 2 Türkiye fiyatı

Huawei, FreeClip 2 kulaklıklarını resmî sitesi üzerinden ülkemizde satışa sundu. FreeClip 2’nin, normalde fiyatı 9.899 TL. Ancak satın alan müşterilere 800 TL’lik bir kupon sunuluyor ve böylece cihaz 9.099 TL’ye satın alınabiliyor. Huawei FreeClip 2 incelememiz: