Dışarıdan Gelen Sesleri Duymama Sorununu Ortadan Kaldıran Kulaklık Huawei FreeClip 2, Türkiye'ye Geliyor!

Huawei, kulak içi kulaklıkların neden olduğu izolasyon ve fiziksel rahatsızlık sorunlarına çözüm getiren FreeClip 2'nin Türkiye'ye geleceği açıklandı. İşte özellikleri

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, telefonlarından akıllı saatlerine kadar her ürünüyle dikkat çeken bir marka olmayı başarmıştı. Kulaklıklar da şüphesiz bunlardan biriydi. Şimdi ise ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek bir açıklama geldi.

Huawei, kulak içi kulaklıkların neden olduğu izolasyon ve fiziksel rahatsızlık sorunlarına çözüm getiren yeni nesil ürünü FreeClip 2’yi Türkiye pazarına sunmaya hazırlandığını resmen açıkladı. Yakın zamanda global pazarda tanıtılan ve açık kulak kategorisinde standartları değiştiren ürün, özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yakında Türkiye’ye gelecek FreeClip 2 neler sunuyor?

1764921481_Huawei_FreeClip_2__2_

FreeClip 2, kulak kanalını tıkamayan yapısıyla gün boyu çok rahat bir şekilde kullanılabilecek bir aksesuar olarak konumlanıyor. Geleneksel kulaklıkların aksine, kullanıcının çevreyle bağını koparmadan ses deneyimi yaşamasını sağlayan FreeClip 2, özellikle şehir hayatında güvenlik ve iletişim ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

FreeClip 2, kulak kanalını açık bırakan tasarımı sayesinde ofis ortamında iletişimden kopmadan çalışma veya trafikte dış sesleri duyarak güvenli hareket etme imkanı tanıyor. Özellikle sokakta yürürken veya spor yaparken çevresel seslerin duyulabilmesi, kullanıcı güvenliği açısından kritik bir avantaj diyebiliriz. Cihaz, çift diyaframlı sürücüleriyle müzik kalitesinden ödün vermezken, dış dünyadan tamamen kopmamayı da sağlıyor.

hu2

Diğer özelliklerine bakacak olursak cihaz, önceki nesle göre %9 daha hafifletilmiş. Kulaklıkların her biri sadece 5,1 gram ağırlığında. Böylece rahat bir kullanım sunarken ergonomik tasarımı sayesinde kulağı nazikçe kavrayabiliyor. Açık tasarımlı kulaklıklarda tüketicilerin en büyük endişesi olan sesin dışarıdan duyulması sorunu, Huawei’nin geliştirdiği Ters Ses Alanı teknolojisiyle giderilmiş.

Bunlar dışında kulaklıklar, IP57 sertifikasıyla suya, tere ve toza karşı dayanıklı. Pil ömrü ise tek şarjla** 9 saate kadar**, şarj kutusuyla birlikte ise toplam 38 saate kadar çıkıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik kullanım imkanı sağladığını da belirtelim. Kulaklıkların Türkiye satış tarihi ve fiyatları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

