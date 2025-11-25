Tümü Webekno
Huawei Mate 80 Pro Max Tanıtıldı: 2025'in En İyi Telefonu mu?

Huawei, bu yılın amiral gemisi modeli Mate 80 Pro Max'i resmî olarak tanıttı. İşte etkileyici ve eşsiz özelliklere sahip Mate 80 Pro Max'in fiyatı ve özellikleri!

Huawei Mate 80 Pro Max Tanıtıldı: 2025'in En İyi Telefonu mu?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Huawei, Çin’de tanıttığı Mate 80 serisinin amiral gemisi Mate 80 Pro Max ile 2025'in en iddialı telefonlarından birini görücüye çıkarmış durumda.

Hem dayanıklılık hem performans hem de ekranı ile iddialı olan Mate 80 Pro Max, özellikle çift katmanlı OLED ekranıyla sektörde bir ilke imza atıyor.

Gövdesi ve ekranı alışılmışın dışında

2

Tamamen metal gövde üzerine kurulan telefon, Huawei’nin ikinci nesil Kunlun camıyla korunuyor. Bu yeni yapı 20 kat daha iyi düşme dayanımı, %20 daha iyi bükülme direnci ve 2 kat çizilme direnci sunuyor. Cihaz ayrıca IP68 ve IP69 sertifikalarıyla toz ve suya karşı en üst düzey korumaya sahip.

Mate 80 Pro Max, sektörün ilk çift katmanlı OLED ekranını taşıyor. Bu teknoloji 8000 nit tepe parlaklık, daha yüksek verimlilik ve gelişmiş kontrast gibi etkileyici avantajlar sağlıyor. 6.9 inçlik ekran ayrıca 120Hz yenileme hızı, 10-bit renk, 1440Hz PWM karartma ve 300Hz dokunma örneklemeye sahip.

İşlemci ve kamerası da adına yakışır cinsten

4

Telefon gücünü Kirin 9030 Pro işlemciden alıyor. Huawei, Mate 80 Pro Max’in önceki nesle göre %45 daha akıcı ve %34 daha hızlı uygulama yükleme performansı sunduğunu belirtiyor. Ayrıca cihaz, donanımsal ışın izleme ile saniyede 20 milyon ışın işleyebiliyor.

Yeni nesil Maple Leaf görüntüleme sistemi, toplam ışık alımını %96 artıran büyük bir sensörle geliyor. 50 MP ana kamera, 10 kademeli değişken diyafram (f/1.4 – f/4.0), 40 MP ultra geniş açı, 50 MP makro telefoto, 4× optik zoom ve 50 MP periskop, 6.2× optik zoom, 12.4× “optik kalitede” zoom kameralar ile gelen telefon, bu yılın kesinlikle en iddialı konfigürasyonuna sahip.

Huawei Mate 80 Pro Max özellikleri

3

Özellik Detay
Ekran 6.9 inç, 1320 x 2848 çözünürlük, LTPO OLED, 120Hz yenileme hızı, 8000 nit tepe parlaklık
İşlemci Kirin 9030 Pro
RAM 16 GB
Depolama 512 GB/1 TB
Arka Kamera 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (geniş açılı) - 50 MP, f/2.1, 91mm (periskop telefoto) - 50 MP, f/3.2, 140mm (periskop telefoto) - 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş açılı)
Ön Kamera 13 MP, f/2.0, 18mm (ultra geniş açılı)
Pil 6.000 mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj
İşletim Sistemi HarmonyOS 6.0
Boyutlar ve Ağırlık 164.4 x 79 x 8.3 mm, 239 gr

Huawei Mate 80 Pro Max fiyatı

Konfigürasyon Fiyat
16 GB + 512 GB 7.999 yuan (yaklaşık 1.100 dolar)
16 GB + 1 TB 8.999 yuan (yaklaşık 1.240 dolar)
20 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Huawei Mate X7 Tanıtıldı
