Huawei, Google Haritalar Alternatifi İçin TomTom ile Anlaştı

Huawei, Google ambargosunun ardından Huawei Mobil Servisleri adı altında kendi uygulamalarını geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli üretici, Google Haritalar'a alternatif bir çözüm için Hollanda merkezli TomTom ile anlaşma sağladı.

ABD'nin Huawei'ye yönelik ticari yaptırımlar uygulamasının ardından Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni cihazlarında Google Mobil Hizmetleri'ni kullanamıyor. Yani Huawei'nin telefonlarında Google Play Store, Gmail veya Google Haritalar gibi önemli uygulamalar yer almıyor.

Huawei daha önce Google Mobil Hizmetleri'ne alternatif olarak Huawei Mobil Servisleri'ni resmi olarak duyurmuştu. Şirket, bu çalışmaların bir parçası olarak TomTom ile bir anlaşma imzalayarak Google Haritalar'a kendi alternatifini üretme yolunda önemli bir adım attı. Bir TomTom sözcüsü, yaptığı açıklamayla anlaşmanın kısa bir süre önce imzalandığını bildirdi.

Huawei, TomTom altyapısıyla kendi harita uygulamasını geliştirebilir

Huawei, bu anlaşma ile birlikte artık Google Haritalar yerine TomTom'un harita, trafik ve navigasyon yazılımlarını kullanabilecek. Çinli markanın TomTom’un yazılımını kendi akıllı telefon uygulamalarını oluşturmak için kullanabileceği de belirtildi. Yani Huawei, yeni nesil cihazlarında TomTom GPS uygulaması yerine Huawei Maps gibi farklı bir harita uygulamasına da yer verebilecek.

TomTom'un harita uygulamaları alanında tecrübeli ve oldukça kapsamlı bir deneyime sahip olduğu düşünüldüğünde, Huawei'nin böyle bir anlaşma imzalaması akıllıca bir hareket. Şirketin artık harita uygulaması için sağlam bir temeli var gibi görünüyor.

Huawei, bundan sonrasında çalışmalarını tüm ülkeleri ve kıtaları kapsayan bir çevrimdışı harita çözümü üzerinde sürdürebilir. Huawei, TomTom ile harita uygulamasına çözüm bulsa da, yeni uygulamanın Google Haritalar'a göre daha az özellikle geleceğini ön görebiliriz.