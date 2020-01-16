Huawei, Kullanıcı Arayüzünde Reklam Göstermeye Hazırlanıyor

ABD amborgaları nedeniyle Android telefonlarında kendi geliştirdiği mobil ekosistemi Huawei Mobile Services’i (HMS) kullanan Huawei, yayınladığı bir güncelleme ile yakında telefonlarının kullanıcı arayüzünde reklam göstereceğinin ipucunu verdi.

Çin adına casusluk yaptığı gerekçesiyle ABD tarafından birçok ticari yaptırıma maruz kalan Huawei, kullanıcılarına kesintisiz bir hizmet verebilmek ve Google’a olan bağımlılığını azaltmak için kendi mobil ekosistemini geliştirmişti. Artık Android temelli modellerinde Huawei Mobile Services’ı (HMS) kullanan Çinli teknoloji devi, çok tartışılacak bir adım atmaya hazırlanıyor.

MySmartPrice tarafından keşfedilen bir HMS güncellemesinde, gelecek modellerin kullanıcı arayüzünde reklam gösterileceğine işaret ediliyor. Kullanıcı arabirimindeki reklamlar, özellikle 2019’da sıkça karşımıza çıkmıştı. Bildiğiniz üzere, Çinli akıllı telefon üreticileri Xiaomi ve Realme, şu anda kullanıcı arayüzünde reklam gösteriyor.

Huawei, yeni reklam hamlesiyle kullanıcıların tepkisini çekebilir

Bu iki firmanın ayak izlerini takip eden Huawei, beta sürecini başlattığı HMS’nin bir parçası olan ‘Huawei Ads' servisini devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu da, Android temelli EMUI arayüzüne sahip Huawei ve Honor marka akıllı telefonların yakında kullanıcı arabiriminde reklam göstereceği anlamına geliyor.

Kişiselleştirilmiş reklamlar için toplanan veriler, Huawei tarafından Hong Kong ve Singapur'daki veri merkezlerinde bir yıl boyunca saklanacak. Ayrıca Mısır, Meksika, Hindistan, Güney Kore ve Pakistan gibi bölgelerdeki yerel servis merkezleri ile de paylaşılacak. 'Huawei Ads' platformu, kullanıcıların konum verilerini toplayarak 'coğrafi temelli' reklamlar sunacak.

Bununla birlikte, söz konusu güncellemeyi alan hiçbir Huawei cihazının arayüzünde şu ana kadar reklam gösterilmiş değil; ancak bu durumun gelecekte değişeceği tahmin ediliyor. Bu arada, Huawei’in mobil servislerine sahip ilk model olan Mate 30 Pro’nun bu ay içinde ülkemizde satışa sunulacağı bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım.