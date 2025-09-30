Huawei'nin En Gelişmiş Akıllı Saati Watch GT6 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Akıllı saat konusunda dünyada lider firmalardan olan Huawei, en gelişmiş saati Watch GT6 serisini Türkiye'de satışa sundu. İşte özellikleri ve fiyatı.

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Huawei, her türden ürünüyle öne çıkmayı başaran ve ülkemizde de çok popüler olan bir markaydı. Şİrket, şimdi de çok beklenen yeni akıllı saati Watch GT6’yı resmen ülkemize getirdi. Saat, neden Huawei’nin dünyanın en önde gelen akıllı saat satıcılarından biri olduğunu gösteren bir ürün olarak geliyor.

Markanın şimdiye kadarki en gelişmiş akıllı saati olarak nitelendirilen GT6 Serisi’nin Türkiye fiyatları belli oldu. Ayrıca şirket, ön satışlarda Avrupa’da en başarılı satışın Türkiye’de gerçekleştiğini de açıkladı. Peki bu saatler nasıl özelliklerle geliyor? Ne gibi avantajları var? Fiyatı ne kadar? Gelin hepsine bakalım.

Huawei GT6 neler sunuyor?

Huawei GT6 modellerinde klasik saat tasarımı kullanılmış. Bu yüzden oldukça şık göründüklerini söyleyebiliriz. Cihazlar, âdeta şarj aletlerini unutturan özelliklerle geliyor. Öyle ki Huawei’nin aktardığına göre tek şarjla 21 gün, yani 3 haftaya kadar kesintisiz kullanım sunulabiliyor. Böylece seyahatler gibi durumlarda hiç şarj etmeyle uğraşmıyorsunuz.

Tabii ki spor ve sağlık özellikleriyle de öne çıkıyorlar.** 7/24 saat çalışan bir sağlık ve güvenlik asistanı** diyebiliriz. Düşme Algılama modu, ani bir düşüş tespitinde acil durum kişilerine uyarı gönderebiliyor. Ayrıca CE sertifikalı Nabız Dalgası Aritmi Analizi ile kalp sağlığı için ritim bozuklukları takip edilebiliyor, potansiyel sağlık sorunları konusunda erken uyarılarda bulunuyor.

Spo tarafına baktığımızda her ihtiyacınız karşılayacak spor modları ve özellikleriyle donatıldığını görüyoruz. Antrenmanlarınızı detaylı bir şekilde takip edebiliyor. Özellikle bisiklet tutkunları için geliştirilen Sanal Bisiklet Gücü özelliği, ek bir sensöre ihtiyaç olmadan kullanıcının performansını profesyonel düzeyde analiz etmesini sağlıyor.

Huawei GT6 fiyatı

Model Fiyatı Huawei Watch GT6 (41 mm) 9.999 TL Huawei Watch GT6 (46 mm) 9.999 TL Huawei Watch GT6 Pro (46 mm) 15.999 TL

Huawei GT6 alanlara EasyFit 3 kayış hediyesi ve 500 TL indirim fırsatı sunuluyor. GT6 Pro alanlara ise FreeBuds SE 3 ve EasyFit 3 kayış hediyesi var. Ayrıca 30 Ekim’e kadar cihazı satın alan ve katılım formu dolduranlar; MateBook D16, FreeArc ve Akıllı Tartı 3 gibi özel ödülleri kazanma şansı sunan çekilişe katılma hakkı elde ediyor.