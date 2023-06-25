Huawei, sürücü ve yolcuların duruşuna göre açılan yeni bir hava yastığı teknolojisinin patentini aldı.

Bir araba kazasında hava yastığınız düzgün açılmasaydı ne olurdu diye hiç merak ettiniz mi? Hatta daha da kötüsü, hiç hava yastığınız olması gerekenden güçlü bir şekilde açılır ve yarardan çok zarara neden olursa diye düşündünüz mü?

Huawei de bu durum için bir çözüm geliştirmiş. Çin teknoloji devi kısa bir süre önce sürücü ve yolcuların oturma pozisyonuna uyum sağlayabilen yeni bir hava yastığı kontrol sistemi için patent başvurusunda bulundu.

Mevcut hava yastıklarının sorunu ne ki?

Hava yastıkları, bir çarpışma durumunda araç içindekileri ağır yaralanmalardan korumak için tasarlanıyor. Ancak darbeyi algılayarak ve darbeyi hafifletmek için hızla şişerek çalışan bu sistem kusursuz değil. Mesela bazıları arızalanabilir veya yanlış açılarak yetersiz veya olması gerekenden çok hızlı açılarak yarardan çok zarara neden olabilir.

Örneğin, yolcu öne veya yana doğru eğilmişse, hava yastığı başını veya göğsünü yeterince korumayabilir. Tersine, yolcu yatıyorsa veya gösterge paneline çok yakın oturuyorsa, hava yastığı ona çok fazla kuvvetle çarpabilir ve yaralanmalara neden olabilir.

Huawei'nin yeni teknolojisi bu sorunu nasıl çözüyor?

Huawei'in yeni patenti, hava yastığının açılmasını kontrol etmek için daha akıllıca bir yol izliyor. Patentte bir algılama cihazı ve bir kontrolcü içeren bir hava yastığı kontrol sistemi yer alıyor. Bu algılama cihazı, koltuk ve koltuk minderi arasındaki açı ve koltuk koordinatları gibi yolcunun oturma duruşu hakkındaki bilgileri algılayabiliyor.

Kontrolcü daha sonra bu bilgilere dayanarak hava yastığının optimum açılma durumunu hesaplıyor. Örneğin, yolcu dik oturuyorsa, hava yastığı tam boyuta kadar açılıyor ya da yolcu öne doğru eğiliyorsa, hava yastığı daha küçük bir boyuta veya farklı bir şekle açılıyor. Bu şekilde, hava yastığı farklı duruşlar için özelleştirilmiş koruma sağlıyor.

Şu an için bu teknolojinin Huawei teknolojisi kullanılan herhangi bir araçta kullanıp kullanılmayacağına dair net bir bilgi yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.