Huawei MateBook X Pro 2023 Türkiye'de satışa sunuldu. Üst düzey özellikler sunan dizüstü bilgisayar, oldukça pahalı bir ürün olarak karşımıza çıktı. İşte Huawei MateBook X Pro 2023'ün özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin kısa bir süre önce duyurduğu "MateBook X Pro 2023" isimli dizüstü bilgisayarı Türkiye'de resmi olarak satışa sunuldu. Üst düzey özelliklere sahip olan dizüstü bilgisayar, fiyatı açısından tartışmaya açık. Peki Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarı neler sunuyor ve Türkiye fiyatı ne kadar?

MateBook X Pro 2023, şirketin üst düzey dizüstü bilgisayarlarından bir tanesi. 14.2 inç boyutunda Huawei'nin "FullView" olarak isimlendirdiği ekrana sahip olan MateBook X Pro 2023, yüzde 92,5 ekran gövde oranı sunuyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan ekran, 500 nit parlaklık değerine sahip. Huawei, bu dizüstü bilgisayarın P3 renk gamını ve 1.07 milyar rengi destekleyen ilk modeli olduğunu ifade ediyor. Cihazın metalik gövdeye sahip olduğunu da belirtelim.

Karşınızda Huawei MateBook X Pro 2023

Huawei'nin iş ve günlük ihtiyaç odaklı yeni dizüstü bilgisayarı, Intel'in 13. nesil i7-1360P işlemcisinden güç alıyor. GPU cephesinde ise Intel Xe Iris'i görüyoruz. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile desteklenen Huawei MateBook X Pro 2023, işletim sistemi olarak Windows 11 Pro'yu çalıştırıyor. Yüz tanıma desteği bulunan dizüstü bilgisayarın parmak izi okuyucu sensörle donatılan çalıştırma tuşu ile yüksek ses kalitesi vadeden SOUND 6 teknolojisine sahip olduğunu da belirtelim. Ayrıca, dizüstü bilgisayardaki 4 adet mikrofon ile sesin 360 derecelik alanda, 5 metreye kadar alınması da sağlanıyor.

Bir dizüstü bilgisayardaki en önemli hususlardan bir tanesi hiç şüphesiz soğutma. Şirket, 15,6 mm kalınlıktaki dizüstü bilgisayarda soğutmayı sağlayabilmek için iki adet "Shark Fin" fan kullanıyor. Bu fanlar, "buhar odası soğutma sistemi" ile dizüstü bilgisayarın hem serin hem de sessiz çalışmasını sağlıyor. MateBook X Pro 2023'ün zaten iş ve günlük kullanım odaklı olduğunu düşünecek olursa, soğutma sisteminin yeterli olacağını söyleyebiliriz.

Huawei MateBook X Pro 2023 teknik özellikleri:

Ekran 14.2 inç, 90 Hz, 3120 x 2080 piksel, 500 nit İşlemci Intel Core i7-1360P RAM 16 GB (LPDDR4x) Depolama 1 TB (NVMe PCIe SSD) GPU Intel Iris XE Webcam 720P HD Ses 6x hoparlör, 4x mikrofon Batarya 60 Wh İşletim Sistemi Windows 11 Pro Boyutlar 310 mm x 221 mm x 15.5 mm Ağırlık 1.38 kg

Huawei MateBook X Pro 2023 fiyatı:

Huawei'nin resmi internet sitesindeki bilgiye göre MateBook X Pro 2023 fiyatı 49.999 TL. Bu fiyata bir adet sırt çantası, bir adet bluetooth mouse, bir adet AX2 Router ve bir adet de MatePad SE'nin dahil olduğunu belirtelim. Ayrıca Huawei, sepette 1.000 TL indirime ek olarak, FreeBuds 5 isimli kablosuz kulaklığını da yüzde 20 indirimle 3.499 TL yerine 2.699 TL'ye satın alabileceğinizi söylüyor. Huawei MateBook X Pro 2023'ü satın almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.