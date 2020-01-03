Huawei'nin HiCar Teknolojisine Sahip İlk Araç: Baojun RC-6

General Motors'un Çin'deki markası olan Baojun, Huawei ile iş birliğine gitti. Bu iş birliği kapsamında Huawei, ağustos ayında duyurduğu HiCar teknolojisini Baojun RC-6'ya entegre etti. HiCar teknolojisi, sahip olduğu özelliklerle otomobil sektöründe rüzgar estirecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, daha çok akıllı telefonları ve telekomünikasyon sistemleriyle ön plana çıkan bir şirket. Ancak Huawei, özellikle de ABD yönetiminin verdiği ticaret yasağının ardından çalışma kapsamını değiştirdi. Şirket şu sıralar, otomobiller ve kendi işletim sistemi olan HarmonyOS üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Şimdiyse Huawei'nin en yeni teknolojilerinden bir tanesi olan "HiCar" ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Huawei'nin geçtiğimiz ağustos ayında duyurduğu HiCar teknolojisine sahip olan ilk araç, an itibarıyla tanıtılmış durumda. Çinli tüketicilerin hizmetine sunulan "Baojun RC-6", HiCar teknolojisine sahip ve otomobil sektöründe yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.

Karşınızda Baojun RC-6

Yapılan iş birliği ile Baojun ve Huawei, aracın hem otonom hem de 5G bağlantı desteğine sahip olmasını sağladı. Dev şirketler, bu iş birliğinin genel otomobil ve araç içi deneyimini ciddi anlamda değiştireceğine inanıyorlar. Çünkü HiCar teknolojisi, Baojun RC-6'nın tüm akıllı teknolojilerle bağlantılı olmasını ve aracın hem içinde hem de dışında kesintisiz bir ağ bağlantısı sunmasını sağlıyor.

Huawei HiCar teknolojisi özellikleri

Anında Bağlantı: Bu özellik, herhangi bir akıllı telefonun, araç içine girildiği anda otomatik olarak bağlantı kurmasını sağlıyor. Yani tüketiciler, bugün pek çok araçta gördüğümüz gibi bağlantı kurulum işlemleriyle uğraşmak zorunda kalmıyorlar. HiCar sayesinde akıllı telefonunuz, Baojun RC-6'ya otomatik olarak bağlanabiliyor.

Bu özellik, herhangi bir akıllı telefonun, araç içine girildiği anda olarak bağlantı kurmasını sağlıyor. Yani tüketiciler, bugün pek çok araçta gördüğümüz gibi bağlantı kurulum işlemleriyle uğraşmak zorunda kalmıyorlar. HiCar sayesinde akıllı telefonunuz, Baojun RC-6'ya otomatik olarak bağlanabiliyor. Tek Tıkla Gezinme: HiCar teknolojisi beraberinde özel bir arayüze sahip olan ekranları da getiriyor. Huawei, bu arayüzü o kadar basit bir kullanımla sunuyor ki tüketiciler, herhangi bir zorluk çekmeden araçlarının sahip olduğu tüm özelliklere ve detaylara ulaşabiliyorlar.

HiCar teknolojisi beraberinde özel bir arayüze sahip olan ekranları da getiriyor. Huawei, bu arayüzü o kadar bir kullanımla sunuyor ki tüketiciler, herhangi bir zorluk çekmeden araçlarının sahip olduğu tüm özelliklere ve detaylara ulaşabiliyorlar. Ev Kontrolü: HiCar, Huawei'nin hayat kolaylaştırmak için geliştirdiği bir teknoloji. Bu bağlamda akıllı evleri de planlayan Huawei, HiCar teknolojisi ile tüketicilerin akıllı evlerini kontrol etmelerine yardımcı oluyor. Akıllı ev sistemlerini uzaktan kontrol edebilen tüketiciler, tek bir uygulama üzerinden evlerindeki pek çok cihazı kontrol edebiliyorlar.

Yorgunluk Takibi: Yorgunluk takibi günümüzdeki pek çok otomobilde zaten bulunuyor. Ancak HiCar teknolojisi, şoförün yorgunluğunu akıllı bant veya akıllı saat üzerinden kalp atış durumuyla takip ediyor. Yapay zeka ile de desteklenen özellik, araç içerisindeki kameralarla şoförün hareketlerini daima takip ediyor. Olası anormallik durumlarındaysa sistem, şoförü otomatik olarak uyarıyor.

Yorgunluk takibi günümüzdeki pek çok otomobilde zaten bulunuyor. Ancak HiCar teknolojisi, şoförün yorgunluğunu akıllı bant veya akıllı saat üzerinden kalp atış durumuyla takip ediyor. ile de desteklenen özellik, araç içerisindeki kameralarla şoförün hareketlerini daima takip ediyor. Olası anormallik durumlarındaysa sistem, şoförü otomatik olarak uyarıyor. Hareket ile Kontrol: Bazı lüks otomobil üreticileri, araçlarına bu özelliği ekliyorlar. HiCar teknolojisinin sahip olduğu hareket kontrolü ise tüketicilerin, araç içerisindeki el hareketleriyle bazı komutlar vermesine yardımcı oluyor.

Bazı lüks otomobil üreticileri, araçlarına bu özelliği ekliyorlar. HiCar teknolojisinin sahip olduğu hareket kontrolü ise tüketicilerin, araç içerisindeki el bazı komutlar vermesine yardımcı oluyor. Görüntülü Arama: HiCar teknolojisi, daima 5G ağ bağlantısına sahip olacak. Bu da yüksek hızda internet ve düşük gecikme hızı anlamına geliyor. Hal böyle olunca da Baojun RC-6, doğrudan araç üzerinden görüntülü arama yapmaya izin veriyor. Bu konuda trafik güvenliğinin sağlanmasına dair nasıl bir önlem alındığı ise şu an için bilinmiyor .

HiCar teknolojisi, daima 5G ağ bağlantısına sahip olacak. Bu da yüksek hızda internet ve düşük gecikme hızı anlamına geliyor. Hal böyle olunca da Baojun RC-6, doğrudan araç üzerinden yapmaya izin veriyor. Bu konuda trafik güvenliğinin sağlanmasına dair nasıl bir önlem alındığı ise şu an için . Uygulama Paylaşımı: Bu özellik sayesinde akıllı telefonunuzdaki tüm uygulamaları HiCar teknolojisine, dolayısıyla da aracınıza aktarabiliyorsunuz. Böylelikle telefonunuzda yer alan tüm uygulamalar, aynı zamanda aracınızda da bulunuyor. Ancak HiCar teknolojisinin, Android ekosistemindeki uygulamalara destek verdiğini de ayrıca belirtmek gerekiyor.

Huawei'nin HiCar teknolojisine sahip olan Baojun RC-6, şu an üretim aşamasında. Ancak bu serideki araçların büyük bir çoğunluğu üretilmiş durumda ve mart ayı geldiğinde Çinli tüketiciler, Baojun RC-6'yı satın alabilecekler. Aracın fiyatının ne olacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.