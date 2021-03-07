Huawei'nin İki Ekranlı Telefonu 3 Boyutlu Tasarlandı

Teknoloji devi Huawei'nin patentini aldığı iki ekranlı akıllı telefonu, tasarımcı HoilNDI tarafından üç boyutlu olarak yeniden oluşturuldu. Telefonun kamera kurulumunun yanında yer alan ekranın neler sunabileceği, tasarımla birlikte daha iyi gözüktü.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz günlerde hem önünde hem de arkasında ekrana yer veren bir akıllı telefon tasarımının patentini aldı. Gerçek dünyada görüp görmeyeceğimizi bilmediğimiz bu telefon modeli, tasarımcı HoilNDI tarafından patent fotoğrafları temel alınarak 3 boyutlu şekilde önümüze sunuldu.

Huawei'nin patentini aldığı tasarımın en büyük özelliği elbette arka kapağında yer verdiği ekran. Akıllı telefonun kamera kurulumunun yanında yer alan bu ekran, kullanıcıya saat, tarih, hava durumu, şarj durumu ve uygulama bildirimleri gibi çeşitli bilgileri gösterebilecek. Elbette bu ekran, fotoğraf çekiminde bir vizör olarak da kullanılabilecek.

Huawei'nin iki ekranlı telefonu:

Dört kamera ve bir flaşlı kamera kurulumuna yer veren modelin ön tarafındaysa iki kameraya yer veren delikli bir ekran tasarımı bulunuyor. Telefonun ana ekranı, kenarlarından aşağı doğru kıvrılıyor. Telefon, günümüz amiral gemilerinin sunduğu incelikte bir kenarlığa yer veriyor.

Huawei'nin gördüğümüz telefon tasarımı size tanıdık gelmiş olabilir. Zira arka panelde bir ekrana yer vermeyi düşünen tek şirket Huawei değil. Bir diğer Çinli teknoloji devi olan Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi 11 Ultra da arkasında ikincil bir ekrana yer verecek. İki ekran arasındaki en temel farksa ekranların boyutu olacak gibi duruyor, tabii eğer Huawei bu telefonu gerçekten üretirse.

Huawei, daha önce de arkasında ikincil bir ekrana veren bir patentiyle karşımıza gelmişti. Şirket, 28 Şubat 2019 tarihinde aldığı patentte bu kez arka ekranı kamera kurulumunun yanına değil, altına yerleştirmişti. Bu tasarım sayesinde ekran, gövdenin üst yarısının büyük bir kısmını kaplayabiliyordu.