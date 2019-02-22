Huawei, iPhone Kopyası Özelliği ile Galaxy S10'u Trolledi

Apple'ın iPhone X tasarımını neredeyse birebir aynı şekilde kendi amiral gemilerine taşıyan Huawei, Apple'dan kopyaladığı 3D Yüz Tanıma özelliği Galaxy S10'da bulunmadığı için cihazla alay etti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, pek çok ülke tarafından Çin hükumeti adına casusluk yapmakla suçlanmasına rağmen akıllı telefon pazarındaki payını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Birkaç yıl içinde Samsung’u tahtından edip dünyanın en çok satan akıllı telefon markası olmayı hedefleyen şirket, Galaxy S10 lansmanından sonra Samsung’un yeni amiral gemisine göndermeler yapan birkaç tweet paylaştı.

Huawei Mobile tarafından atılan ilk tweet, Samsung Galaxy S10’unun 2D Yüz Tanıma özelliği ile alay ederken, Huawei Mate 20 Pro’nun 3D Yüz Tanıma özelliğine övgüde bulunuyor. Bu biraz ilginç bir gönderme zira Huawei, Samsung ile alay etmesini sağlayan 3D Yüz Tanıma özelliğini ve çentikli tasarımı Apple’dan kopyalamıştı. Kopya bir teknoloji ve tasarımla rakibine gönderme yapmak pek Huawei’nin tarzına yakışmamış gibi. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla P30 Pro, damla çentikli bir tasarıma sahip olacak. Yani P30 Pro'da 3D yüz tanıma özelliği değil 2D yüz tanıma özelliği bulunacak.

Bir sonraki tweet ise üçlü kamera kurulumunun Huawei tarafından çoktan tüketicilerin beğenisine sunulduğu belirtilirken ‘geç olsun güç olmasın’ denildi. Bu noktada Huawei’nin fazlasıyla haklı olduğu söylenebilir. Geçtiğimiz yılın standart Galaxy S modeli Galaxy S9, tek arka kamera ile piyasaya sürülürken P20 Pro, üçlü arka kamerasıyla rekorları alt üst ediyordu.

Huawei’nin bir sonraki tweetinde ise Galaxy S10’da bulunan ters kablosuz şarj özelliğinin daha önce Mate 20 Pro’da zaten yer aldığı belirtiliyor. Burada da Çinli şirketin haklı olduğunu söyleyebiliriz.

Bir sonraki tweet, Huawei Mate 20 Pro’nun Galaxy S10+’tan daha büyük bir bataryaya sahip olduğunu gösteriyor. Büyük batarya, uzun pil ömrü açısından önemli olsa da doğru sistem optimizasyonları ve gelişmiş bir yazılım, şarj ömrünü batarya kapasitesinden daha fazla etkiliyor.

Bir sonraki tweet ise Huawei Mate P30 Pro’ya göndermede bulunarak Galaxy S10’dan daha iyi bir düşük ışık fotoğraf kalitesine sahip olacağını iddia ediyor. Ne yazık ki bu iddiayı doğrulamak için 26 Mart’ı beklememiz gerekiyor.

Sonraki tweet, benzer şekilde P30 Pro’ya göndermede bulunarak Galaxy S10’dan çok daha güçlü bir yakınlaştırma özelliğine sahip olacağını belirtiyor. Söylentilere göre P30 Pro, 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olacak. Galaxy S10 ise 2x optik yakınlaştırma özelliğine sahip.

Son tweet, Samsung’un Galaxy S10 lansmanı için kullandığı arka plan ile başlayan bir videoyu beraberinde getiriyor. Galaxy S10’un ‘Standart’ olarak tanımlandığı videoda P30 Pro ise ‘P’ harfi ile başlayan çeşitli övgülerle tanımlanıyor.