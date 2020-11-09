Huawei'den Katlanabilir Telefonlar İçin Yeni Patent

Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonların ekranındaki katlama izlerinin önüne geçmek için almış olduğu yeni patent ortaya çıktı. Huawei, alternatif bir menteşe tasarımı sunarak ekran 'kırışıklığının' önüne geçmeyi hedefliyor.

Katlanabilir akıllı telefonlar geçtiğimiz yıl itibarıyla resmen hayatımıza girdi ancak piyasaya sürülmeleriyle birlikte pek çok tartışmayı da beraberinde getirdiler. Katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili olarak yapılan eleştirilerin başında ise cihazların ekranlarında oluşan katlama izleri geliyordu.

Ortaya çıkan yeni bir patente göre Huawei, söz konusu katlama izlerinin önüne geçebilmek için alternatif menteşe tasarımı üzerinde çalışıyor. Huawei’nin Nisan 2019’da Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) sunduğu ve 22 Ekim 2020’de onaylanan patent başvurusunda yer alan görseller, Huawei’nin yeni nesil menteşe tasarımını açıkça gözler önüne seriyor.

Huawei, menteşe tasarımını değiştirerek ekrandaki katlama izlerinin önüne geçebileceğini düşünüyor

Huawei, ekranlardaki katlama izini ortadan kaldırabilmek için ikisi büyük ikisi küçük dört dişli çarka sahip geniş bir katlama mekanizması ortaya koyuyor. Bu mekanizma sayesinde ekranın katlama noktası tam olarak katlanmak yerine geniş bir çapta kıvrılmış oluyor.

Huawei’nin söz konusu menteşe tasarımını ne derece uygulanabilir hale getirdiği ya da ikinci nesil katlanabilir akıllı telefonunda kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor. Ancak Çinli şirketin gerçekten de katlama izi olmayan katlanabilir akıllı telefonlar üretmesi, rekabette Samsung’un önüne geçmesini sağlayabilir.