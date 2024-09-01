Huawei, yılın ikinci çeyreğinde katlanabilir telefonlar konusunda %229'luk devasa bir büyüme kaydetti. Bu, Çinli markayı Samsung'un önüne koyarak dünyada katlanabilir telefonlar konusunda lider yaptı.

Katlanabilir telefonlar günden günde çok daha popüler hâle geliyor. Öyle ki son zamanlarda neredeyse her markanın bu segmentte cihaz çıkardığını görüyoruz. Hatta Apple’ın bile bu furyaya dahil olarak birkaç yıla katlanabilir telefon çıkaracağı konuşuluyor.

Huawei de katlanabilir telefonlar konusunda önde gelen şirketlerden biriydi. Şimdi gelen haberler, şirketin bu konuda önemli bir başarıya imza attığını gösterdi.

Huawei, Samsung’u geçerek katlanabilir telefonlarda zirveye yerleşti

Katlanabilir telefon sektörünün zirvesinde bir süredir tek bir isim vardı. O da Samsung. Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold cihazlarıyla uzun yıllardır sektörü domine ediyordu. Ancak son zamanlarda bu büyüme yavaşladı ve diğer markalar ona yetişmeye başladı. Huawei de bu markaların başındaydı.

TechInsights tarafından derlenen verilere göre Mate serisine dahil ettiği katlanabilir cihazlarıyla tanıdığımız Çinli dev Huawei, 2024’ün ikinci çeyreğinde yıllık oranda %229’luk devasa bir büyüme kaydetti. Şirket, bunun sayesinde katlanabilir telefon segmentinde dünya lideri oldu. Tüm bunların ABD’den gelen yaptırımlara rağmen olması büyük dikkat çekti.

İkinci çeyrekteki büyümenin en büyük kaynağı, Asya Pasifik bölgesinde katlanabilir telefonlara olan yoğun ilgiydi. Bu sayede Samsung’u ikinci sıraya iterek zirveye yerleşti. Samsung’un büyüme oranı ise yalnızca %5’te kaldı.

Samsung’un Kuzey Amerika’da katlanabilir konusunda başarılı olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak 3. çeyrekte de dünya çapında düzelmeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü yeni bir katlanabilir telefon çıkarmayacak. Temmuzda piyasaya sürülen Z Flip6 ve Z Fold6 da satışlar konusunda pek başarılı değil.

Hangi markanın ne kadar katlanabilir telefon sattığı verileri henüz elimizde yok. Ancak bu büyüme oranları bile diğer markaların Samsung’a yaklaştığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde HONOR, vivo gibi firmaların da Samsung’a dişli rakip olup olmayacağını göreceğiz.