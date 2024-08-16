Huawei'nin üçe katlanan akıllı telefonu, Yu Richard tarafından kullanılırken görüntülendi. Paylaşılan görüntü, telefonun kamera kurulumunu gözler önüne serdi.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bir süredir üçe katlanan akıllı telefonu ile gündemde. Şirket, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmamış olsa da yaşanan sızıntılar, yaklaşmakta olan telefonla ilgili pek çok bilgiyi gözler önüne serdi.

Şimdiyse Huawei'nin yeni telefonuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Huawei üst yöneticisi Yu Richard, yeni telefonu kullanırken görüntülendi. Benzer bir olay, birkaç hafta önce de yaşanmıştı. Huawei yöneticisi, böylelikle üçe katlanan telefonun tüm tasarım detaylarını gözler önüne sermiş oldu.

Huawei'nin üçe katlanan telefonu böyle görünecek

Huawei'nin üçe katlanan telefonu, Mate 50 serisinde de gördüğümüz dairesel kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Ayrıca bu akıllı telefon, üç katman olmasına rağmen çok da hantal olmayacak gibi görünüyor. Tabii şu an için kesinleşmiş bir kalınlık ve ağırlık bilgisine sahip olmadığımızı söyleyelim.

Telefon, daha önce böyle görünmüştü:

Huawei cephesinden yapılmış resmî bir açıklama olmasa da akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, bu akıllı telefonun eylül ayında duyurulacağını iddia etti. Bu da lansmana çok kısa bir süre kalmış olabileceğini gözler önüne seriyor. Söz konusu lansman, telefonla ilgili tüm detayların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.