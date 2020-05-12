Huawei Kirin 710A İlk Saf Çin Yapımı İşlemci Oldu

Huawei’nin yeni yonga seti HiSilicon Kirin 710A i, 14nm üretim süreci ile SMIC tarafından seri üretime sokuldu. Kirin 710A, bizzat Huawei'nin anavatanı Çin’deki bir yarı iletken şirketi tarafından üretilen ilk saf Çin yapımı işlemci oldu.

Geliştirdiği akıllı telefonlarla, sektörde önemli bir yer edinen Huawei, uzun bir süredir alt şirketi HiSilicon ile kendi işlemcilerini geliştiriyor. Huawei, yaptığı yeni açıklama ile Kirin işlemcilerini artık Çinli bir yarı iletken şirketi olan SMIC ile beraber üreteceğini açıkladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, işlemcilerini kendi geliştiriyor olsa da uzun bir zamandır işlemcilerin seri üretimi için Tayvan merkezli TSMC ile iş birliği gerçekleştiriyordu. Kirin’in 14 nm, 12 nm, 7 nm ve 5 nm yonga setleri, bu zamana kadar TSMC ile beraber üretmişti.

ABD hükümeti Huawei’nin tedariğini sınırlandırmaya çalışıyor

ABD hükümeti bir süredir Çinli akıllı telefon üreticisinin parça tedariklerini TSMC aracılığıyla sınırlandırarak engellemeye çalışıyor. Huawei de bu nedenle işlemcilerinin seri üretimini Çin ana karasına kaydırmaya karar verdi.

Huawei’den yapılan yeni açıklamaya göre şirketin yeni 14 nm yonga seti Kirin 710A’nın seri üretimi, Şangay merkezli yarı iletken şirketi SMIC tarafından başlatılmış durumda. İki şirketin ortak açıklamasında ise bu yonga seti üzerine iki şirketin yaklaşık bir senedir çalıştığı ifade edildi.

Kirin 710A, Kirin 710’un güncellenmiş hali olabilir

Huawei’nin yeni yonga seti hakkında henüz birçok detay belli değil. Konunun uzmanları, Kirin 710A’nın Kirin 710’un güncellenmiş versiyonu olduğunu öne sürüyorlar. Ancak bu sefer işlemci 14 nm FinFET teknolojisi ile üretilecek. Aradaki farkın anlaşılması için; Kirin 710, 12 nm süreci ile üretilmişti.

Bazı haberlere göre SMIC çalışanları, Huawei ve SMIC arasındaki işlemci üretim ortaklığının bir göstergesi olarak üzerinde “SMIC FinFet tarafından desteklenmektedir” yazılı birer Honor Play 4Y isimli akıllı telefon hediye aldı.

Huawei’nin SMIC ile beraber kendi işlemcilerinin seri üretimine başlaması, Kirin 710A’yı tamamen Çinde üretilen ilk mobil işlemci haline getiriyor. İlk Çinli mobil işlemci olacak Kirin 710A’nın hangi özelliklere sahip olacağı ve hangi Huawei telefonlarda kullanılacağı ise henüz belli değil.