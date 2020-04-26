Kirin Yonga Setlerinin AI Benchmark Test Sonuçları

Son dönemlerde piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla adından sıkça söz ettiren Huawei'nin zirveyi domine ettiği yapay zekâ Benchmark sıralaması paylaşıldı. Listenin en tepesinde, toplam 11 farklı akıllı telefonla birlikte Çinli Huawei yer alıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz bir yıllık zaman diliminde Mate 30 ve P40 serisinde kullanılan amiral gemisi işlemcisi Kirin 990 ile orta sınıf cihazlarda yer alacak Kirin 820 yonga setlerini tanıtmıştı. Bu yongalarla Benchmark testlerini adeta domine eden şirket, son olarak geçtiğimiz günlerde nova 7 ailesinde yer alan Kirin 985’in yapay zekâ Benchmark sıralamasını paylaştı.

Şimdiyse yongaların yapay zekâ kabiliyetlerini karşılaştıran yeni bir Benchmark sıralaması paylaşıldı. Bu en yeni sıralamaya göre Huawei, Kirin destekli toplam 11 akıllı telefonuyla listenin zirvesine oturdu. Listede yer alan cihazlar ise yonga setlerinin yapay zekâ NPU’larının gücüne göre kıyaslandı. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan gelin sıralamaya daha yakından göz atalım.

Huawei imzalı akıllı telefonlar, yapay zeka Benchmark listesini domine etti:

Listenin en başında yer alan Kirin 990 serisi, TSMC’nin 7 nm + EUV üretim süreciyle üretildi ve entegre 5G modem ile donatıldı. İlk olarak Huawei Mate 30 serisiyle piyasaya sürülen bu yonga seti, ardından Honor V30, Huawei P40 ve Honor 30 serisinde de yer aldı. Listenin devamında yer alan akıllı telefonlar ve yapay zekâ puanlarıysa şu şekilde:

Honor 30 Pro+ (Kirin 990 5G) – 105.034 puan Honor P40 (Kirin 990 5G) – 102.065 puan Honor Mate 30 Pro 5G (Kirin 990 5G) – 76.206 puan Honor V30 Pro 5G (Kirin 990 5G) – 76.120 puan Honor Mate 30 5G (Kirin 990 5G) – 75.524 puan Honor Mate 30 Pro (Kirin 990) – 75.311 puan Honor Mate 30 (Kirin 990) – 74.895 puan Huawei Nova 7 5G (Kirin 985) – 73.866 puan Honor 30 (Kirin 985) – 73.679 puan Honor Nova 7 Pro 5G (Kirin 985) – 73.522 puan Honor 30S 5G (Kirin 820) – 60.843 puan

Mart 2020’de Huawei, ilk orta sınıf 5G işlemcisi olan 7 nm Kirin 820 ile donatılmış Honor 30S’i piyasaya sürmüştü. Kirin 820, orta sınıf bir işlemci olmasına rağmen listede kendine yer edinmeyi başardı. Buna ek olarak şirket, nisan ayında başka bir 7 nm işlemci olan ve nova 7 ailesinin tepe modellerinde yer alan Kirin 985’i de tanıtmıştı. Bu işlemci de listede kendine yer edinmeyi başardı.

Huawei imzalı akıllı telefonların zirveyi domine ettiği yapay zekâ Benchmark sonuçları bu şekildeydi. Listenin devamında hangi cihazların ve hangi yongaların yer aldığını görmek için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.