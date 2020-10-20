Huawei'nin Kirin 9000 yonga setinin Geekbench 5 testi ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre Kirin 9000'de 24 çekirdekli Mali G78 GPU bulunuyor. Ancak frekansının düşük olması sebebiyle sonuçlar o kadar etkileyici değil.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin Kirin 9000 işlemcisi geçtiğimiz hafta AnTuTu Benchmark'ta ortaya çıkmış ve Samsung'un Exynos 1080 ile kafa kafaya bir puan almayı başarmıştı. Üstelik GPU tarafında hem Qualcomm hem de Samsung'un en üst seviye SoC'lerinden daha yüksek puan almıştı.

Huawei'nin Kirin 9000 ile ilgili bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni bilgilerin kaynağı ise akıllı telefon dünyasındaki güvenilir kaynaklardan bir tanesi olan Ice Universe (@UniverseIce) oldu. Ice Universe, Kirin 9000'in Geekbench 5 performans sonuçlarını paylaştı.

Kirin 9000'de 24 çekirdekli GPU bulunuyor

(Kirin 9000, Mali G78 MP24 kullanıyor. Evet, 24 (çekirdek), en yüksek teknik özellik ancak frekansı yüksek değil. Dolayısıyla sonuçlar çok iyi değil)

Ice Universe tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre Kirin 9000, 24 çekirdekli GPU destekliyor. Ancak Mali G78 MP24'ün güç tüketimini verimli hale getirmek ve yük dağıtımını yapmak için düşük frekansta çalıştığını da söyledi.

Ayrıca Kirin 9000'in Geekbench skoru Snapdragon 865 ve Exynos 1080'e göre daha yüksek. Ancak GSMArena'da yer alan habere göre Kirin 9000'in asıl rekabete gireceği yongalar Snapdragon 875 ve Exynos 2100 olacak. Her ikisi de 2021'de akıllı telefonlara güç vermeye başlayacak.

Buna ek olarak bu Geekbench testinin gerçekleştirildiği Huawei NOH-NX9'un 8 GB LPDDR5 RAM, 256 GB depolama alanı, 90 Hz ekran tazeleme oranına sahip Huawei Mate 40 olduğu düşünülüyor. Son olarak Huawei'nin, ABD yönetimiyle yaşadığı ve geçtiğimiz seneden bu yana süre gelen kavgası sebebiyle elinde sınırlı sayıda Kirin 9000 yonga seti olduğu ifade ediliyor. Bu yonga setinin de bu ay içerisinde tanıtılacak olan Mate 40 serisinde kullanılacağı tahmin ediliyor.