Huawei Mate 40 RS Porsche Design'ın Fiyatı Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin amiral gemisi Mate 40 serisindeki özel tasarımı Mate 40 RS Porsche Design'ın arka kapağı ve fiyatı ortaya çıktı. Mate 40 RS Porsche Design'ın fiyatı, Mate 30'daki karşılığına göre yaklaşık 100 euro daha ucuz olacak.

Huawei, 22 Ekim'de yeni amiral gemisi Mate 40 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Tabii Mate 40 serisinin tanıtım tarihi yaklaştıkça serideki telefonlarla ilgili ortaya çıkan bilgiler de yavaş yavaş artmaya başlıyor.

Ancak bu sefer ortaya çıkan yeni bilgi serideki özel tasarım bir cihaza ait: Huawei Mate 40 RS Porsche Design. Bu özel tasarım Mate 40 modelinin arka kapak tasarımı ve dudak uçuklatan fiyatı ortaya çıktı.

Huawei Mate 40 RS Porsche Design tasarımı ve fiyatı

Akıllı telefon dünyasında güvenilir kaynaklardan bir tanesi olan Teme (@RODENT950), telefonun arka kapak tasarımını ve fiyatını Twitter hesabından paylaştı. Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz telefonun arka kapağı metal ya da plastik değil seramikten yapılma. Ayrıca burada siyah sürümü yer alsa da ayrıca beyaz sürümü de bulunuyor.

Ayrıca yine fotoğrafı ortaya çıkaran kaynağın iddiasına göre Huawei Mate 40 RS Porsche Design'ın fiyatı 2000 euro yani vergisiz yaklaşık 18 bin 600 TL olacak. Ayrıca yine Huawei'nin çıkardığı Mate 30 RS Porsche Design'e göre de yaklaşık 100 euro daha ucuz.

22 Ekim'de gerçekleştirilecek olan etkinlikte Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modelleri tanıtılacak ki Porsche Design da 40 Pro+ için olacak. Ayrıca Kirin 9000 hakında da çeşitli açıklamaların yapılması bekleniyor. 30 Ekimde Çin'de satılmaya başlanacak olan Mate 40 serisinin dünya genelinde ne zaman satışa çıkacağıyla ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.