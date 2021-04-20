Huawei “Makul Fiyatlı” Katlanabilir Akıllı Telefon Çıkaracak

Ortaya atılan bir iddiaya göre Huawei, şu anda 3 adet katlanabilir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Bu modellerden ikisiyse amiral gemisine göre daha makul fiyatlı olacak. Fakat bu “makul” fiyatın nasıl bir seviyede olacağını bilmiyoruz.

Katlanabilir akıllı telefonlar her ne kadar hayatımıza girmiş olsalar da bildiğiniz üzere bu telefonlara erişmek pek de kolay değil. Bunun nedeniyse elbette telefonların fiyat etiketleri. Henüz tam olarak olgunlaşmamış olan bu sektörde yerinizi almak için cebinizden beş haneli paraları çıkarmanız gerekiyor.

Çinli teknoloji devi Huawei’yse iddialara göre bu konuda bir ilki yapmak üzere hazırlıklara başladı. Henüz doğruluğu bilinmeyen iddiaya göre şirket, “giriş seviyesinde fiyat etiketine” sahip olacak bir katlanabilir akıllı telefonu piyasaya sürecek. Tabii bu ‘giriş seviyesi’ olarak tabir edilen skalanın nasıl bir fiyata denk geleceğini henüz bilmiyoruz.

3 yeni katlanabilir telefon mu gelecek?

İddianın detaylarında belirtilenlere göre şirket, üç farklı katlanabilir telefon modeli üstünde çalışıyor. Bu modellerden birisi Huawei Mate X serisinin yeni üyesi olacakken diğer iki model, Mate X’e göre daha makul fiyat etiketleriyle piyasaya sürülecek. Ayrıca bu iki modelin Mate X’in aksine küresel piyasaya da sunulacağı söyleniyor.

Elbette Huawei’nin küresel piyasaya sunacağı bu telefonlar da büyük bir dezavantaja sahip olacak. Telefonlar, paketten Google hizmetlerine sahip olmadan çıkacak. Öte yandan şirketin AppGallery kısmında yaptığı geliştirmeler, kullanıcıların Google hizmetlerine olan bağlılığını kısmen karşılayabilir.

Huawei’nin katlanabilir telefonlarda nasıl bir makul seviye belirleyeceğini ancak bekleyerek öğrenebileceğiz. Şirketin son amiral gemisi katlanabilir telefonu Mate X2, 2.785 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla bir katlanabilir telefonun henüz normal bir amiral gemisi fiyatına inmesini bile beklemek şu an için erken olabilir.