Apple'ın Tanıttığı Yeni Ürünler ve Özellikleri

Apple’ın yeni etkinliği gerçekten bugüne damgasını vurdu. Özellikle 2021 yılını renk kombinasyonları ve estetiğiyle süsleyen Apple gerçekten izleyicilerde harika bir his bıraktı. İşte Apple'ın bugün tanıttığı ürünler ve öne çıkan özellikleri.

COVID-19 pandemisi nedeniyle online yapılan etkinlik açıkçası yüz yüze etkinlikten daha interaktif ve eğlenceli oldu diyebiliriz. Tim Cook’un M1 işlemciyi çalıp, iPad’e taktığı tanıtım sahnesiyse adeta efsaneydi. Öncelikle net olarak belirtmek Apple bu yıl renk paletini gerçekten değiştirmiş. Bununla beraber eski tasarımlarına geri dönmesi de gerçekten Apple’a çok yakışmış.

2021 yılına hızlı bir giriş yapan Apple’ın muhtemelen Haziran ayı içinde Apple Car’ı da duyurmasıyla beraber muazzam bir yükselişe geçeceği şimdiden kesin gibi. Eğer etkinliği kaçırdıysanız sakın üzülmeyin zira bu içeriğimizde sizin için bütün duyurulan cihazları ve özelliklerini toparlıyoruz.

Apple ekosistemine hoş geldin: AirTag

Aylardır duyurulmasını beklediğimiz, hırsızların korkulu rüyası Apple AirTag’i sonunda gördük. Ortalama 1 lira boyutunda olan Apple AirTag sayesinde Apple cihazlarımızı ya da sevdiğimiz eşyaları kaybetmemiz yahut çaldırmamız söz konusu olmayacak. Hemen korkmayın, sevgiliniz sizi elbette bir AirTag’le izlemeyecek. Detaylar için aşağıdaki karta tıklayabilirsiniz.

Mor renk iPhone 12’lere merhaba demeyi unutmayın

2021’i rengarenk karşılayan Apple uzun süre sonra ilk defa iPhone’lara yeni bir renk getirdi. Estetik ve minimalizm konusunda gerçekten büyük yol alan Apple, mor iPhone 12 tanıtımıyla etkinliği gerçekten iyi yükseltti diyebiliriz. Detaylar için aşağıdaki karta tıklayabilirsiniz.

Cıvıl cıvıl renkleriyle yeni iMac’ler 2021’i kasıp kavuracak

Daha estetik, daha ince, daha renkli ve daha güçlü iMac’ler gerçekten 2021 Apple etkinliğine damgasını vurdu. Nostaljik G3 iMac’lere atıfta bulunan Apple, özellikle iMac severlerin bu gece kalbini gerçekten kazandı diyebiliriz. M1 işlemcisini içerisinde barındıran yeni iMac’ler hakkında tüm detaylar için aşağıdaki karta tıklayabilirsiniz.

Apple M1 işlemcili 5.Nesil iPad Pro adeta ateş ediyor

Apple’ın inanılmaz özelliklere sahip M1 işlemcili iPad Pro’su da bugün tanıtıldı. Daha hızlı, daha efektif ve daha fonksiyonel olan 5.Nesil iPad Pro neredeyse bilgisayar ihtiyacınızı ortadan kaldıracak özelliklere sahip. Dilerseniz bu yeni nesil canavarı aşağıdaki karta tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Bu arada belirtmekte büyük fayda var; yeni Apple Pencil, Airpods ve iPad Mini’nin de tanıtımını bu etkinlikte bekliyorduk ancak gelmedi. Bu da Apple’ın kısa zaman sonrasında “plansız bir etkinlik” yapabileceğinin en büyük kanıtı olabilir.