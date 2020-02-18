Huawei Mate 10 Serisi, Daha Fazla Güncelleme Almayacak

Çinli teknoloji devi Huawei’nin, 2017 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi serisi Huawei Mate 10, aylık ve üç aylık güvenlik güncellemeleri alan cihazların listelendiği sayfadan sessiz sedasız çıkarıldı. Huawei, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Mate 10’un Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüz güncellemesini alacağını söylemişti.

Gücünü Kirin 970 yonga setinden alan ve hâlâ pek çok kullanıcı tarafından kullanılan Huawei Mate 10 serisi, Çinli markanın tüketicilerine sunduğu en iyi cihazlar arasında yer alıyor. Bugün aldığımız bilgilere göre Huawei; Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Porsche Design modellerini, aylık ve üç aylık güvenlik güncellemeleri almaya uyumlu cihazlar listesinden kaldırdı. Bu, söz konusu telefonların daha fazla yazılım güncellemesi almayacağı anlamına geliyor.

Mate 10 Lite hakkında bir kesinlik bulunmuyor

Bugün aldığımız bilgilere göre Huawei, birçok telefonunu 'uyumlu cihazlar listesi' ismini verdiği listeden kaldırdı ancak Mate 10 Lite serisinin hâlâ listede olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra uzun bir süre boyunca yazılım desteği devam eden telefonların bu gelişmeyle birlikte güncelleme serüveni de sona ermiş gibi duruyor. Tabii ki durumda küçük bir çelişki olduğunu da belirtmekte fayda var.

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, kutusundan EMUI 8.0 ile çıkmıştı. EMUI 8.1, EMUI 9.0, EMUI 9.1 ve son olarak EMUI 10 güncellemesi alan Mate 10 serisinin, neden aylık ve üç aylık güvenlik güncellemelerinden muaf tutulduğu bilinmiyor. Telefonların üç aylık güncelleme periyoduna düşürülmeden, doğrudan güncelleme sayfasından kaybolması büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Bununla birlikte, bu durumun bir hata sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Zira Mate 10 serisi EMUI 10 güncellemesini alacak cihazlar arasında yer alıyor. Yine de, söz konusu modelin güncelleme döngüsündeki en eski akıllı Huawei akıllı telefonlardan biri olduğu da bir gerçek. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandığı takdirde haberimizi güncelleyeceğiz.