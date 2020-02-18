ABD yönetimi, Tayvan merkezli dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC gibi firmalardan Huawei’ye işlemci tedarik edilmesini engellemek için mevcut yasalarda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei, ABD ve Çin’in küresel teknolojik hakimiyet için verdikleri savaşın merkezinde yer alıyor. Donald Trump hükümeti, Huawei’in ekipmanlarının Çin tarafından casusluk için kullanılabileceği gerekçesiyle, Shenzhen merkezli firmayı yeni nesil 5G ağlarından uzak tutmaya çalışıyor. Cihazlarında arka kapı yaratabilecek bir güvenlik açığının olmadığını savunan Huawei, ABD’nin casusluk iddialarını her seferinde reddediyor.

Mayıs 2019’da Huawei’yi kara listeye alan ve Amerikalı şirketlerle ticaret yapmasını engelleyen ABD, bu kez de dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC gibi küresel firmaların Huawei’ye yonga tedariği yapmasını engellemenin yolunu arıyor. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre ABD’li yetkililer, Amerikan menşeli teknolojilere veya yazılımlara dayanan bazı yabancı malları ABD düzenlemelerine tabi tutan Doğrudan Yabancı Ürün Kuralı’nı (Foreign Direct Product Rule) değiştirmeyi düşünüyor.

ABD hükümetinin üzerinde çalıştığı düzenleme, Amerikan menşeli yonga yapım ekipmanı kullanan yabancı firmaların, Huawei gibi Washington hükümetinin hasmı olan şirketlere ürün tedarik etmeden önce ABD lisansı almalarını öngörüyor.

Çin merkezli Everbright Securities firmasının geçtiğimiz yıl yayınladığı bir rapora göre, Çin’deki çip üreticilerinin çoğu KLA, Lam Research ve Applied Materials gibi ABD şirketleri tarafından üretilen ekipmanları kullanıyor. Rapor, Çin'de sadece Çin menşeli ekipmanları kullanan bir firmanın olmadığına, bu yüzden ABD ekipmanı olmadan herhangi bir yonga setinin üretilmesinin neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekiyor. Trump hükümeti, hayata geçireceği yeni düzenleme ile küresel yonga trafiğini kontrol etmeyi ve Huawei’in hareket alanını daraltmayı hedefliyor.