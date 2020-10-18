Huawei Mate 40 Pro'nun Render Görselleri Ortaya Çıktı

Huawei'nin bu ay tanıtacağı Mate 40 serisinden Mate 40 Pro'nun render görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıca haberimizin içinde Mate 40 Pro'nun tasarımına ek olarak bazı donanım özellikleri bilgileri de yer alıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, bu ayın 22'sinde Mate 40 serisi amiral gemisi telefonlarının tanıtımını gerçekleştirecek. Bu seriye ait Mate 40 Pro+ modelinin bazı donanım özelliklerinin ortaya çıktığını da dün sizlere aktarmıştık.

Yine Huawei'nin bu seriye ait modellerinden bir tanesi daha karşımıza çıktı: Huawei Mate 40 Pro. Huawei'nin yeni amiral gemisi serisinin Mate 40 Pro modelinin render görselleri ortaya çıktı. Peki, Mate 40 Pro render görselinde göze çarpan detaylar neler gelin hep birlikte bakalım.

Huawei Mate 40 Pro render görselleri

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere Mate 40 Pro, ön tarafta kıvrımlı bir ekranla gelecek. Ekranın sol üst köşesinde çift kameraya ev sahipliği yapan geniş bir delik bulunuyor. Burada 13 MP değerindeki selfie kamerası 3B sensörü yer alıyor.

Telefonun arka tarafında yuvarlak bir kamera modülü bulunuyor ve burada optik görüntü sabitleyiciye sahip 50 MP ana kamera, 20 MP ultra geniş açılı lens ve 12 MP telefoto kamera yer alıyor. Cihaz, HiSilicon Kirin 9000 yonga setinden gücünü alacak ki bu işlemcinin Qualcomm Snapdragon 865+'tan daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

Ayrıca Kirin 9000 yonga setinin Huawei HiSilicon tarafından tasarlanmış son amiral gemisi yongası olması bekleniyor. Bunun sebebi ise tahmin edilebileceği gibi son ticaret yasağının TSMC'nin Huawei'ye mobil yonga seti üretimini engellemesi. Bunlara ek olarak telefonun 4.400 mAh'lık bir bataryaya sahip olması ve 65 W SuperCharge teknolojisini desteklemesi bekleniyor.