Çin merkezli teknoloji devi Huawei, muhtemelen Kirin yonga setlerini kullanacak son akıllı telefonlar olacak Mate 40 serisinin tanıtılacağı tarihi açıkladı. Duyuruyu Twitter'dan paylaşan şirket, tanıtım için 22 Ekim tarihini işaret etti.

Son dönemlerde oldukça sıkıntılı günler geçiren Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Mate 40 serisinin tanıtılacağı tarihi açıkladı. ABD'nin devam eden ekonomik baskıları nedeniyle muhtemelen Kirin çiplerini kullanan son akıllı telefon serisi olacak Mate 40, 22 Ekim Perşembe günü TSİ 15.00'da düzenlenecek bir etkinlikle birlikte ilk kez gösterilecek.

Huawei Cihazları Başkanı ve Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, geçtiğimiz ağustos ayında düzenlenen bir konferansta "15 Eylül’den itibaren Kirin işlemcilerimiz üretilemeyecek. Ayrıca yapay zekalı yongalarımız da üretilemeyecek. Bu bizim için çok büyük bir kayıp" diyerek şirketi çok zor günlerin beklediğini itiraf etmişti.

Huawei Mate 40 serisi neler sunacak?

Daha önceki söylentilerde Huawei Mate 40 serisinin gücünü yeni bir Kirin amiral gemisi yonga setinden alacağı iddia ediliyordu. 5 nm üretim sürecinden çıkan bu yonga setinin Kirin 1000 olacağı yönünde daha önce yayınlanmış bir rapor bulunuyor ancak yonganın Kirin 9000 olarak adlandırılacağı da gündemde.

Ekran kısmında yüz tanımayı desteklemek için çentik tasarımına sahip olacağı söylenen telefonların, tıpkı P40 serisinde olduğu gibi 1200 piksel+ çözünürlük ve 90 Hz ekran yenilemeyi desteklemesi muhtemel görünüyor. Ayrıca cihazların Google servislerinden yoksun olacağını da belirtelim.

Huawei Mate 30 ailesinin devamı niteliğinde olacak Mate 40 serisiyle ilgili bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı. Cihaza dair geri kalan tüm detayları ve fiyat bilgisini 22 Ekim Perşembe günü düzenlenecek olan tanıtım etkinliğiyle birlikte öğreneceğiz. Etkinlikte yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.