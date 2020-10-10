Geçtiğimiz günlerde birçok özelliği ve render görüntüleri sızdırılan Moto E7'nin bu kez de Avrupa satış fiyatı ortaya çıktı. 91mobiles'ın aktardığına göre akıllı telefon, 120 euroluk (1.115 TL) fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Bir dönemlerin adından sıkça söz ettiren akıllı telefon üreticisi Motorola, son birkaç yıldır sektörde yeniden boy göstermeye başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz ay bataryasıyla ön plana çıkan yeni akıllı telefonu Moto E7 Plus'ı satışa sunan şirket, şimdiyse daha uygun fiyatlı modeli Moto E7'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

ABD merkezli üretici, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonunu bu ay içerisinde tanıtacak ancak bunun öncesinde cihaza dair yeni detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda çoğu özelliği ve render görüntüleri sızdırılan Moto E7, bu kez fiyat sızıntısıyla karşımıza çıktı. Gelin, telefona dair bilinen tüm bu detaylara daha yakından göz atalım.

Moto E7'de yer alması beklenen özellikler:

Moto E7'nin damla çentikli 6,2 inçlik HD+ LCD bir ekranla birlikte gelmesi bekleniyor. Donanım tarafında gücünü Snapdragon 632 yonga setinden alması muhtemel olan akıllı telefonda yonga setine ek olarak 2 GB RAM ile 32 GB dahili depolama alanı bulunacağı da iddia ediliyor.

Cihazla ilgili aktarılan diğer özellikler arasında Android 10 işletim sistemi, 12 + 2 MP çift arka kamera, 5 MP ön kamera ve 3.550 mAh batarya yer alıyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığını ilerleyen günlerde telefon tanıtıldığında göreceğiz. Tanıtım etkinliğinin 11 Ekim Pazar günü düzenlenmesi bekleniyor.

Moto E7 fiyatı:

91mobiles tarafından aktarılan bilgilere göre Moto E7, Avrupa pazarında yaklaşık 120 eurodan (1.115 TL) raflardaki yerini alacak. Yukarıdaki render görüntülerini de paylaşan kaynak, cihazın kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacağını belirtiyor.