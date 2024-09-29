Huawei'nin çok sevilen Mate serisinin yeni telefonlarından olacak Mate 70 Pro'nun tasarımı sızdırıldı. Telefonun 5'li arka kamerayla geleceği görüldü.

Huawei, Türkiye’de de bazı modellerini satışa sunduğu en sevilen telefonlarından olan Mate serisini yenilemeye hazırlanıyor. Mate 70 ismini alacak seri, muhtemelen önümüzdeki ay resmen tanıtılacak.

Serinin tanıtımı yaklaşırken özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıkıyordu. Şimdi ise Pro modelin tasarımı sızdırıldı. Telefon, kanlı canlı görüntülendi.

Huawei Mate 70 Pro 5’li kamerayla gelecek

Yukarıdan görebileceğiniz görsel, telefonu ilk kez canlı bir şekilde görmemizi sağlıyor. Çok net olmasa da özellikle arka tasarımı hakkında fikir edinebiliyoruz. Telefonda, yuvarlak kamera adası yer alacağını görüyoruz. Bu da önceki iddiaları doğrular nitelikte.

Mate 70 Pro’nun belki de en çok dikkat çeken özelliği, arkadaki kamera kurulumu olacak. Görselden de görülebildiği üzere cihaz, 5’li arka kamerayla gelecek. Arka kameraların detayları hakkında bir bilgi yok ancak ana kameranın 60 MP’lik bir sensör olacağı söyleniyor.

Bunun dışında görsel, telefonun her tarafında kavisli bir tasarımla geleceğini de doğruluyor. Bir kılıf içinde tutulduğu için arka panel gibi detayları hakkında maalesef bir şey anlayamıyoruz.

Mate 70 Pro hakkındaki detaylar şimdilik çok az. Cihazın Kirin 9100 işlemciden güç alacağı dışında pek sızıntı yok. Ekimde hakkında daha fazla bilgi geleceğini tahmin edebiliriz.