Caviar, sınırlı sayıda ürettiği 24 ayar altın kaplı Huawei Mate XT Ultimate'ı duyurdu. İki versiyonu bulunan telefonun fiyatları da açıklandı.

Lüks cihaz üreticisi Caviar, 24 ayar altın kaplamalı özel Huawei Mate XT Ultimate'ı tanıttı. Huawei'nin bu ayın başında Çin'de tanıttığı Mate XT Ultimate, şimdi Caviar'ın dokunuşuyla farklı bir görünüme kavuşuyor.

Caviar'ın Zengin Renkler koleksiyonuna dahil edilen bu model, iki farklı versiyona sahip: Siyah Ejderha ve Altın Ejderha. Siyah Ejderha modeli, Çin mitolojisindeki Xuanlong Ejderhası'ndan esinlenerek siyah timsah derisi ve altın kaplama detaylarla donatıldı. Altın Ejderha modeli ise tamamen 24 ayar altınla kaplanmış olup, yüzeyinde Longquan şehrinde işlenmiş imparatorluk kılıçlarının dokusunu barındırıyor.

Yalnızca 88 adet üretilen Altın Ejderha ve Siyah Ejderha

Her iki model de 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Siyah Ejderha versiyonu sırasıyla 12,770$ (435,532 TL), 13,200$ (450,516 TL) ve 13,630$ (465,499 TL) fiyat etiketine sahipken Altın Ejderha modeli sırasıyla 14,500$ (495,885 TL), 14,930$ (509,868 TL) ve 15,360$ (524,852 TL) olarak fiyatlandırılmış. Caviar, Çin kültüründe şanslı bir sayı olarak kabul edilen 88 sayısına atıfta bulunarak her iki modelden de sadece 88 adet üreteceğini belirtiyor.

Huawei'nin standart Mate XT Ultimate modeli şu anda sadece Çin'de satışta ve uluslararası lansmanın 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Mate XT Ultimate'ın standart versiyonu, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle yaklaşık 2,850$ (97,285 TL) başlangıç fiyatına sahip.