Huawei Resmen Açıkladı: Mate 80 Serisinde 20 GB RAM Olacak!

Huawei, 25 Kasım'da tanıtacağı Mate 80 serisinin tasarımını paylaştı. Cihazlardan biri, 20 GB'lık etkileyici bir RAM'le gelecek.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, performansından kameralarına kadar her alanda çok iddialı olmayı başaran telefonlarıyla son zamanlarda dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Şirketin yakın zamanda tanıtacağı amiral gemisi segmentindeki Mate 80 serisi de bu yüzden heyecanla bekleniyordu.

Huawei’nin resmî Weibo sayfasından yapılan paylaşımla Mate 80 serisinin resmî tasarımı paylaşıldı. Buna ek olarak akıllı telefonlarda pek sık görmediğimiz ciddi bir performans iyileştirmesiyle geleceği de eklendi.

Mate 80 RS Ultimate Design 20 GB RAM’le gelecek

Huawei’nin yaptığı açıklamaya göre Mate 80 serisinin en üst modeli, 20 GB’lık bir RAM’le kullanıcıların beğenisine sunulacak. Aslında bu konuda söylentiler vardı ancak kesinlik yoktu. Şirketin yaptığı açıklamayla doğrulanmış oldu. İlk kez bir Huawei telefonda bu kadar yüksek RAM kapasitesi göreceğiz. Daha da dikkat çekeni de bu konuda piyasadaki neredeyse tüm amiral gemisi telefonlardan önde olacak olması.

Bu cihazın Huawei Mate 80 RS Ultimate Design olması bekleniyor. Diğer Mate 80 modellerinde ise 16 GB RAM olacak. Sadece RS versiyonda böyle bir iyileştirme göreceğiz. 20 GB RAM’li cihazın 512 ve 1 TB depolamayla gelmesi bekleniyor. 4’lü kamera kurulumu, 100W hızlı şarj gibi özellikler de göreceğiz.

Huawei Mate 80 serisi cihazlar ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Telefonlar, 25 Kasım 2025 tarihinde resmen tanıtılacak. O zaman tüm detaylarını öğreneceğiz ancak şimdiden bu yılın en iddialı telefonlarından olacaklarını söylememiz yanlış olmaz.