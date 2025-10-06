Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Huawei Mate 80 görselleri sızdırıldı: Yuvarlak kamera adası geri dönüyor

Huawei Mate 80 serisinin arka panel görüntüsü sızdırıldı. Dairesel kamera modülüyle gelen yeni tasarım, seramik cam ve titanyum malzeme detaylarıyla dikkat çekiyor.

Huawei Mate 80 görselleri sızdırıldı: Yuvarlak kamera adası geri dönüyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Huawei Mate 80 serisine ait olduğu iddia edilen arka panel, Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden sızdırıldı. Görsellerde, Huawei’nin ikonikleşen dairesel kamera modülüne geri döndüğü görülüyor.

Yeni modelde üç kamera, üçgen formda bir düzende yerleştirilmiş. Bu tasarım, Huawei’nin hem şıklığı hem de kamera performansını vurgulamak istediğine işaret ediyor.

Gelen bilgilere göre cihazda seramik cam benzeri pürüzsüz bir yüzey kullanılıyor. Ayrıca titanyum alaşımlı çerçeveler de bazı modellerde tercih edilecek.

Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ ve RS gibi farklı varyantların tanıtılması bekleniyor. Resmî lansman tarihi henüz netleşmese de bu sızıntılar, tanıtımın yakın olduğuna işaret ediyor.

Huawei

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

WhatsApp, Yakında Gelecek "Kullanıcı Adı" Özelliği İçin Rezervasyon Alacak

WhatsApp, Yakında Gelecek "Kullanıcı Adı" Özelliği İçin Rezervasyon Alacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim