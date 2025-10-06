Huawei Mate 80 görselleri sızdırıldı: Yuvarlak kamera adası geri dönüyor

Huawei Mate 80 serisinin arka panel görüntüsü sızdırıldı. Dairesel kamera modülüyle gelen yeni tasarım, seramik cam ve titanyum malzeme detaylarıyla dikkat çekiyor.

Huawei Mate 80 serisine ait olduğu iddia edilen arka panel, Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden sızdırıldı. Görsellerde, Huawei’nin ikonikleşen dairesel kamera modülüne geri döndüğü görülüyor.

Yeni modelde üç kamera, üçgen formda bir düzende yerleştirilmiş. Bu tasarım, Huawei’nin hem şıklığı hem de kamera performansını vurgulamak istediğine işaret ediyor.

Gelen bilgilere göre cihazda seramik cam benzeri pürüzsüz bir yüzey kullanılıyor. Ayrıca titanyum alaşımlı çerçeveler de bazı modellerde tercih edilecek.

Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ ve RS gibi farklı varyantların tanıtılması bekleniyor. Resmî lansman tarihi henüz netleşmese de bu sızıntılar, tanıtımın yakın olduğuna işaret ediyor.