Huawei’nin en yeni katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X2, telefonlara acı dolu dakikalar yaşatan JerryRigEverything’in elinde dayanıklılık testine girdi. Mate X2, özellikle iç ekranıyla yine bizleri üzse de katlanabilir telefonlarda bir gelişme olduğunu gösterdi.

Akıllı telefon sektörü son yıllarda yeni bir sayfa açarak katlanabilir akıllı telefonlara doğru yönelmişti. Fakat katlanabilir telefonlar her ne kadar farklı üreticiler tarafından üretilip farklı modellerle piyasaya sürülse de henüz kendilerini kanıtlayamadılar. Telefonlar, kullanış anlamında bambaşka bir deneyim sunsa da sağlamlık konusunda maalesef çok gerideler.

Bunun yanı sıra bu telefonların standart amiral gemilerinden iki, hatta üç kat daha pahalı olmaları da telefonları her yerde görmememize neden oluyor. Fiyat-dayanıklılık konusundaki bu uyuşmazlık halen tartışmaya devam ederken bugün, telefonlarda cerrahi operasyonlar gerçekleştirmesiyle ünlü JerryRigEverything’in eline 3.000 dolarlık Huawei Mate X2 geçti. Elde edilen sonuçsa yine biraz üzücü.

Yine dayanıksız, ama daha az dayanıksız:

Huawei Mate X2’nin ana ekranı, amiral gemilerinin ekranında gördüğümüz derecede çizilmelere karşı dayanıklılığa sahip durumda. Bunun yanı sıra çerçeve de yine amiral gemilerindeki dayanıklılığı aratmıyor. Fakat telefonun iç kısmına geçildiğinde, yani katlanabilir telefon açıldığında işler büyük oranda değişiyor.

Telefonun büyük ekranı, katlanabilir bir yapıya sahip olduğundan daha dayanıksız malzemeden yapılıyor. Bu da ekranın çok daha düşük bir dayanıklılığa sahip olmasına neden oluyor. Ekran, kolay bir şekilde çizilebiliyor. Aynı şekilde ana ekran, 25 saniye boyunca kalıcı beyaz bir nokta göstermeden önce çakmak ateşine dayanırken büyük plastik ekran, 10 saniye ateşe maruz kaldıktan sonra tamamen kullanılamaz hale geldi.

Son olarak telefonu bükmeye çalışan JerryRigEverything, telefonun sağlam yapısını koruduğunu gördü. Cihaz, bükme testinde herhangi bir zarar almadı. Yine de yapılan tüm testlerden elde ettiğimiz ortalama sonuç, katlanabilir telefonların halen dayanıklı olmadıklarını gösterdi. Telefonların özellikle iç ekranlarında dayanıklılığın artması için epey bir süre bekleyeceğiz gibi duruyor.