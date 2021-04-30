Samsung Galaxy S21 FE Resmi Web Sitesinde Görüntülendi

Samsung'un Galaxy S21 ailesinin en yeni üyesi olacak olan bütçe dostu modeli Galaxy S21 FE, Samsung Meksika resmi web sitesinde görüntülendi. Telefon hakkında sitede herhangi bir bilgi yer almazken bu haber ile birlikte isminin resmi olarak Galaxy S21 FE olacağı doğrulanmış oldu.

Samsung'un en yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21'i tanıtmasının üzerinden yalnızca birkaç ay geçmişti ki, seriye yeni bir telefonun daha dahil olacağına yönelik haberler gelmeye başladı. Tıpkı Galaxy S20 serisinde olduğu gibi daha uygun fiyatlı, bütçe dostu bir FE modeli olacağı düşünülen bu modelin karşımıza doğrudan Galaxy S21 FE ismi ile çıkacağı düşünülüyordu.

Bugün, bu tahminleri doğrulayan bir gelişme yaşandı. Samsung Meksika resmi web sitesinde Galaxy S21 FE adı ile bir telefon görüntülendi. Henüz sayfası oluşturulmamış olan bu telefon, sitede 'Galaxy S21 FE hakkında daha fazla bilgi edinin' metni ile yer alıyor. Tıklandığında ise doğrudan Galaxy S21 ailesinin üyelerinin karşılaştırıldığı bir sayfaya yönlendiriyor. Tabii ki bu sayfa kısa sürede kaldırıldı ve şu an sitede Galaxy S21 FE'ye dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Telefonun yaz sonunda tanıtılması bekleniyor:

Samsung'dan Galaxy S21 FE'ye dair henüz herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Dolayısıyla telefona dair neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Fakat tahmin edeceğiniz üzere bazı sızıntılar yaşandı. Örneğin geçtiğimiz haftalarda telefonun ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı.

6,4 inç'lik bir ekran ile geleceği düşünülen Galaxy S21 FE'nin tasarım olarak Galaxy S21 ile neredeyse aynı olması bekleniyor. Aralarındaki tek fark ise Galaxy S21 FE'nin daha büyük boyutlarda gelecek olması gibi görünüyor. Bunun dışında telefona dair bilinen tek şey ise muhtemelen yaz sonunda karşımıza çıkacağı. O zamana kadar gözümüz ortaya çıkacak yeni bilgilerde olacak ve bilgiler geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız.