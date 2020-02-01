Huawei Mate X2, İçeri Doğru Katlanabilir Olacak

Huawei’nin geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü katlanabilir telefon Huawei Mate X modelinin ikinci nesil versiyonunun 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ortaya çıkan yeni patent görüntülerine göre Huawei Mate X2, daha farklı bir yapıya sahip olacak.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında zirveye oynayan Çin merkezli Huawei, geçtiğimiz sene içerisinde katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X'i piyasaya sürerek Samsung’un Galaxy Fold modeline karşı dişli bir rakip olmuştu. İki şirket de birçok sorunla karşılaşmasına rağmen katlanabilir ekrana sahip akıllı telefonlarını piyasaya sürdüklerinde rekor satışlara imza atmıştı ve öncelikle Samsung Galaxy Fold olmak üzere iki model de hızla marketlerden silip süpürülmüştü.

İki cihaz da duyurulmasından itibaren ilgiyi üzerine toplamayı başarmıştı ve piyasaya sürüldüğünde bekleyenler mağazalara akın etti. Bu iki katlanabilir ekrana sahip akıllı cihazın aralarında gözle görülebilen en büyük farklardan biri ise birinin içe doğru diğerininse dışa doğru katlanmasıydı. Huawei Mate X, dışarı doğru katlanıyordu ve bu da katlanabilir ekranın bir şekilde hasar almasını daha da kolaylaştırıyordu. Şirket, Mate X’in devamı olarak gelecek modelde bunu değiştirerek Galaxy Fold’da olduğu gibi bir tasarım kullanmayı düşünüyor.

Patent görüntüleri ortaya çıktı

Çeşitli kaynaklara göre Huawei, Mate X modelinin ikinci versiyonunu bu sene içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor. İlk modeliyle fazlasıyla ilgi gören katlanabilir akıllı telefonun devam niteliğindeki modeli Huawei Mate X2 olduğu düşünülen bir patent görseli bugün internet ortamında yayıldı. Bu patent görüntülerinde görüldüğü kadarıyla Huawei Mate X2; ilk modelde olduğu gibi dışa doğru değil, içeri doğru katlanan bir yapıya sahip olacak. Bu durum, katlanabilir ekranın hasar alma ihtimalini ortadan kaldırmasa da oldukça düşürecek.

Yine de bu patent görüntülerinin kesin olarak Huawei Mate X2’ye ait olduğunu belirten hiçbir bulgu yok. Bu patent görüntüleri tamamen farklı bir akıllı telefona ait bir prototip de olabilir ancak yine de Huawei Mate X2’nin olduğuna dair söylentiler var. Bunun yanı sıra Huawei’nin MWC 2020 etkinliğinde Huawei Mate Xs modelini piyasaya süreceği planlanıyor. Daha dayanıklı ve daha güçlü olacak bu modelin tasarım anlamında Mate X’ten çok da farklı olacağı düşünülmüyor.