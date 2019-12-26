Katlanabilir özellikli Huawei Mate X’in 2. nesil versiyonu, bazı kaynaklardan sızan bilgilere göre 2020’de kullanıcıyla buluşacak.

Çin’de ve dünyada dikkat çekici satış rakamlarına ulaşan Mate X serisini geliştirmek için çalışmalara başladığını söylenen Huawei, tedarik zinciri üreticilerinin kaynaklarına göre, 2020’nin ikinci yarısında yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Söylenene göre Huawei yeni cihazın dış parçaları da dahil olmak üzere tedarikçilerle masaya oturarak, yeni model için gerekli bileşenleri ortaya çıkarmak amacıyla küçük hacimli deneme üretimlerine başladı bile.

Tahmin edeceğiniz gibi katlanabilir cihazların en önemli bileşeni menteşeler. Alınan bilgiye bakılacak olunursa, firma gelecek vaat eden menteşe üreticileriyle geniş kapsamlı projeler için toplantılara başladı. Hatta menteşe uzmanı Jarllytec şirketi, katlanabilir akıllı telefonlar ve diğer cihazlar için metal enjeksiyon kaplama parçaların üretimi için 2020’de daha fazla üretim alanı kurmayı planladığını açıkladı ve kaynakların doğruluğu hakkında yeşil ışık yaktı.

Tüm doğrulamalara karşın katlanır cihazlar için gereken karmaşık bileşen tasarımları ve esnek panel temini ile ilgili birtakım sorunlar sebebiyle, cihazın piyasaya çıkış tarihinin en az 2020’nin ikinci yarısına kadar erteleneceği de gelen bilgiler arasında.

Mate X modelinde hangi teknik özellikler bulunuyordu?