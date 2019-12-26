Çin’de ve dünyada dikkat çekici satış rakamlarına ulaşan Mate X serisini geliştirmek için çalışmalara başladığını söylenen Huawei, tedarik zinciri üreticilerinin kaynaklarına göre, 2020’nin ikinci yarısında yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Söylenene göre Huawei yeni cihazın dış parçaları da dahil olmak üzere tedarikçilerle masaya oturarak, yeni model için gerekli bileşenleri ortaya çıkarmak amacıyla küçük hacimli deneme üretimlerine başladı bile.
Tahmin edeceğiniz gibi katlanabilir cihazların en önemli bileşeni menteşeler. Alınan bilgiye bakılacak olunursa, firma gelecek vaat eden menteşe üreticileriyle geniş kapsamlı projeler için toplantılara başladı. Hatta menteşe uzmanı Jarllytec şirketi, katlanabilir akıllı telefonlar ve diğer cihazlar için metal enjeksiyon kaplama parçaların üretimi için 2020’de daha fazla üretim alanı kurmayı planladığını açıkladı ve kaynakların doğruluğu hakkında yeşil ışık yaktı.
Tüm doğrulamalara karşın katlanır cihazlar için gereken karmaşık bileşen tasarımları ve esnek panel temini ile ilgili birtakım sorunlar sebebiyle, cihazın piyasaya çıkış tarihinin en az 2020’nin ikinci yarısına kadar erteleneceği de gelen bilgiler arasında.
Mate X modelinde hangi teknik özellikler bulunuyordu?
- Ekran: Katlanmayan haliyle 8 inç 2480 x 2200 piksel; katlandığında önde 6,6 inç 2480 x 1148 piksel, arkada 6,68 inç 2480 x 892 piksel / OLED
- Yonga seti: Huawei Kirin 980 + 5G için Balong 5000 (2 adet Cortex-A76 2,6 GHz + 2 adet Cortex-A76 1,92 GHz, 4 adet Cortex-A55 1,8 GHz) / GPU: Mali-G76 / NPU: Neural Network Processing Unit
- Arka kamera: 40 MP (Geniş açılı) + 16 MP (Ultra geniş açılı) + 8 MP (Telefoto) olmak üzere üç sensörlü sistem
- Ön kamera: Arka kameralar, katlama eylemi dolayısıyla hem arka hem ön kamera olarak kullanılıyor.
- RAM: 8 GB
- Dahili depolama: 512 GB + 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği
- Bağlantı: 2G / 3G / 4G / 5G Multi-mode, Bluetooth 5.0, SA ve NSA desteği, GPS, AGPS, Glonass, QZSS, Wİ-Fi 6, USB Type-C, USB 3.1, NFC
- Batarya ve şarj: 4500 mAh + 55 W HUAWEI SuperCharge
- İşletim sistemi: Android 9.0 + EMUI 9.1.1 arayüzü
- Sensörler: Yerçekimi, ışık, yakınlık, jiroskop, pusula, parmak izi okuyucu, barometre, kızılötesi